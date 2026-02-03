¿Cómo puede el Gobierno impedir que los menores se abran cuentas en redes sociales?

Lo que quiere el Gobierno es que sean las propias plataformas las que pongan en marcha sistemas mas efectivos.

En Francia, los menores de 15 necesitan consentimiento de sus padres para abrirse una cuenta.

¿Cómo puede realmente el Gobierno garantizar que un menor de 16 años no se abra una red social? Sergio García García lo analiza para Noticias Cuatro. "Solo lo puede hacer invirtiendo la responsabilidad. Porque hoy esas verificaciones de edad son bastante débiles y en muchas redes sociales basta con poner una edad y da igual que sea mentira. Lo que quiere el Gobierno es que sean las propias plataformas las que pongan en marcha sistemas mas efectivos. El Gobierno ya ha dicho que no valdrá con una declaración formal".

La otra gran medida es que los directivos de esas empresas se conviertan también en responsables jurídicos. "Y esto va directamente contra el anonimato que el gobierno tanto ha criticado. Quieren que los delitos no queden impunes y por eso habrá sanciones específicas para los jefes de las empresas que lo permitan.

Australia fue pionera en prohibir ese acceso a adolescentes, pero en Europa hay algún ejemplo. El país más avanzado en esta materia es Francia. Los menores de 15 necesitan consentimiento de sus padres para abrirse una cuenta. En Dinamarca intentan desarrollar una herramienta eficaz para verificar la edad. Pero la fuerte regulación europea en materia de protección de datos es el peor enemigo de esos sistemas, que utilizan datos biométricos, por ejemplo. Precisamente eso retrasa el diseño de un marco común que haga esos sistemas funcionen.