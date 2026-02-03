¿Prohibir las redes a menores de 16 años o educar? Los expertos y los ciudadanos hablan

Marta Aguirregomezcorta 03 FEB 2026 - 15:40h.

A 5.600 kilometros Sánchez quiere que esta semana el debate se centre en las redes sociales.

¿Podrían prohibir las redes sociales para menores de 16 años en España?

A 5.600 kilometros Sánchez quiere que esta semana el debate se centre en las redes sociales. Pedro Sánchez anuncia que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Lo ha hecho desde Dubai donde participa en la Cumbre Mundial de GFobiernos. Para hacer efectiva la medida, que podría ser aprobada la semana que viene, se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas de verificación de edad, algo que como dicen expertos de la talla de Borja Adsuara, "la tecnología para verificar la edad no existe aún ninguna segura". Primer punto complicado.

No obstante, Pedro Sánchez, desde los Emiratos Arabes Unidos anuncia su ofensiva contra las redes sociales y sus propietarios. "Las redes sociales se han convertido en un estado fallido". Quiere Pedro Sánchez "devolver a las rrss a la tierra prometida que nunca debieron haber abandonado".

Porque Sánchez considera ahora que las redes sociales son un terreno "abonado para la difusión de bulos y desinformación que vuelve a situar como su principal enemigo". El presidente cree que las redes sociales abren la puerta a abusos, violencia, manipulación y pornografía.

La redes sociales son un lugar donde la mitad de los usuarios dicen sufrir delitos de odio. Hemos hablado con expertos y también con los ciudadanos... y no todo el mundo está de acuerdo en la prohibición...

Enfrentamiento directo con Elon Musk, dueño de X, del que Sánchez es asiduo

Quiere centrar el debate esta semana en torno a su uso. Precisamente el presidente es muy asiduo en X y Tik Tok, pero hoy señala a los dueños de esas plataformas, en especial a Elon Musk. "La semana pasada propietario de X a pesar de ser emigrante ha utilizado su cuenta personal para divulgar desinformacion sobre decision soberana de mi gobierno. Su poder e influencia no nos deben dar miedo porque nuestra determinacion es mayor".

El propiertario de X reaccionó con un Wow a un tuit en el que se acusaba a Pedro Sánchez de querer alterar el censo electoral mediante la regularizacion de inmigrantes. Sánchez aprovechó la ocasión para lanzar este mensaje "Marte puede esperar, la humanidad no".

Las cinco medidas que propone el Gobierno

Hoy propone 5 medidas, reconociendo la dificultad de su eficacia:

Que los directos sean legalmente responsables de los delitos en sus plataformas.

Penalizar la manipulación de algoritmos si amplifican contenido ilegal.

Crear lo que el gobierno llama, sin más detalles, una huella de odio y polarización para establecer sanciones.

Ver cómo la fiscalía puede investigar los posibles delitos de las diferentes redes sociales.

Prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales.

Ahora tendrá que buscar el apoyo , cada vez más complicado, del Congreso, donde se encuentra en minoría.

Hemos hablado con expertos y también con los ciudadanos y no todo el mundo está de acuerdo en la prohibición. Algunos consideran que puede ser un antes y un después en sus vidas.

Mirene Beriain, pediatra y miembro de Altxa Buru, movimiento creado e impulsado por las familias preocupadas por la adquisición temprana de móviles de niños, niñas y adolescentes, considera que "es importante que las instituciones se involucren porque las familias solas no podemos".

"Aunque ellos no lo piensen van a estar mucho mejor", dicen algunos que consideran que va a haber un antes y un después en sus vidas. "Van a relacionarse de una manera más auténtica", señala Marc Masip, Ceo de @Desconecta, que cree que "van a volver a hablar como el ano tener acceso a las redes se va a dejar de potencias su malestar constante".

Con esta medida, España se une al camino emprendido por Australia -donde hay familias que han llegado a mudarse porque viven de las redes y se han producido también protestas- y Francia, primer país europeo en legislar esta prohibición a menores de 15 años.

Cerrar las redes sociales a los menores es un debate complejo. Unos apuestan por regular el uso y otros creen que los 16 es una edad demasiado alta. Otros temen a esa gente inadecuada

Algunos creen que esta medida podría mitigar muchos riesgos, desde problemas con la imagen corporal hasta a adicciones, ciberacoso o contenidos pornográficos. "Suicidio, autolesiones, problemas de conducta alimentaria, adicciones", es todo lo que se esconde tras las redes.

Según una reciente encuesta de UTECA, más de un 90% de la población está a favor de que las redes incluyan un mensaje alertando sobre el riesgo de dependencia y adicción que tienen. La pregunta es si es mejor educar o prohibir. Y el debate está ahí, ante la dificultad de prohibir el acceso.

El PP ha reaccionado señalando que el Gobierno le copia una de sus ideas y Vox que lo que quiere es evitar las críticas que recibe en redes sociales. En esto parece que tampoco nos podemos de acuerdo.