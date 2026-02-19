Los escándalos de la Familia Real Británica: De Diana a Andrés

La detención de Andrés hoy tiene que ver con otro asunto: una supuesta corrupción ocupando cargo público

Avanzan los años, y la corona británica continúa en el foco mediático.

Los tiempos han cambiado y el momento de la detención de Andrés ha sido transmitida casi en directo por los medios. Una imagen que erosiona a la Corona británica. El principio del fin de Andrés parte de su relación con el pederasta Jeffrey Epstein en Estados Unidos, desde los años 90. Las últimas revelaciones llevaron a que el rey Carlos III, su hermano, le retirara en octubre el título de príncipe, confirmando la caída en desgracia.

Hoy, el rey de Inglaterra ha reaccionado casi de inmediato ante una crisis que puede tener efectos corrosivos en el futuro. Lo ha hecho con un comunicado, respaldando la acción de la Justicia: Le ley debe seguir su curso, ha dicho.

Decíamos que Andrés cae en desgracia por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein. Pero esa relación tiene varias caras. Por un lado, está su participación en fiestas y encuentros con menores. Una de ellas Virginia Giuffre dijo que la obligaron a mantener relaciones sexuales con él. Esa mujer se suicidió el año pasado.

Pero la detención de hoy tiene que ver con otro asunto: una supuesta corrupción ocupando cargo público, cuando actuaba como enviado de comercio. Se cree que pudo dar informes confidenciales a Jeffrey Epstein.

No es el primer escándalo que afecta a la familia real británica. ¿Cómo afectan o inlfluyen estos casos en el apoyo popular a la monarquía británica? Agosto de 1997, París. La princesa Diana pierde la vida en un trágico accidente de coche. El mundo se paraliza y las teorías no tardaron en salir, con los ojos puestos en la Casa Real Británica. La fría respuesta a su muerte es una de las manchas que siguen presentes en Buckingham. Pero no la única.

Un año antes del accidente, Diana desató una crisis institucional con estas declaraciones en la BBC sobre Carlos III y Camila Parker: “Éramos tres en este matrimonio, era una multitud”

Los escándalos matrimoniales no eran nuevos en la familia. Ya en 1992 Isabel II describió el año como Annus Horribilis. Tres de sus cuatro hijos se divorcian, pillan a la exduquesa de York, con su asesor fiscal besándole los pies, y por si fuera poco, el Castillo de Windsor se vio envuelto en llamas.

Al año siguiente, la pareja reveló en una entrevista con Oprah Winfrey detalles sobre su experiencia dentro de la Casa Real. "Les inquietaba el color de piel que tendría mi hijo. Ya no quería seguir viviendo".

Aunque la mayor polémica actual se centra en Andrés, relacionado con Jeffry Epstein desde 2019. Que ya se posiciona, junto al caso de Diana, como la mayor polémica que afronta la monarquía hasta la fecha.

Buena parte de los británicos entrevistados hoy se mostraban satisfechos de que el caso no se haya tapado, aunque pocos creen que el antiguo miembro de la familia real acabe condenado.