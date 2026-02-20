¿Qué esta pasando en Australia con los ataques de tiburones?

¿Qué esta pasando en Australia con los tiburones? Cada vez hay más ataques y más cerca de la costa.

El tiburón, una especie protegida para unos y aterradora para otros.

¿Qué esta pasando en Australia con los tiburones? Cada vez hay más ataques y más cerca de la costa. Esto ha generado alarma, con decenas de playas cerradas ante el temor de nuevos ataques. Mientras, crecen los partidarios de cazar y sacrificar a los escualos. A lo Tiburón de Spielgerg.

Enamorarse de la costa australiana es fácil aunque a aveces el precio ante esta belleza es demasiado alto. Dave vuelve a surfear en la playa donde un tiburón casi acaba con su vida. Estuvo cerca. Le amputaron el brazo. Ahora luce el tatuaje de un tiburón. Su pasión por el surf sigue intacta, aunque sus miedos siguen presentes. Otros no tuvieron tanta suerte, informa Gonzalo Aguirregomezcorta.

Un joven de 12 años murió en Sidney el 24 de enero tras seis días en el hospital. Nueva Gales del sur sufrió cuatro ataques en 48 horas. Una cifra sin precedentes. Las aguas turbias atraen a los tiburones. Pero no es la única razón. "También aparecen cuando lo hacen los peces y las aguas cálidas" confiesa Paul Empson de Surf Live Saving NSW.

Los recientes ataques de tiburones están obligando a tomar más medidas. Hay brigadas de socorristas con 80 drones activos porque la tecnología es clave para la prevención. Tienen dispositivos con ondas magnéticas para espantar a los tiburones. Se unen a las tradicionales líneas de tambor y a las polémicas redes de protección, muy criticadas por "matar cada año a especies inocentes", como critica Iñaki Aizpun, un submarinista que pide cambiar el temor por amor.

