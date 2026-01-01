La actuación navideña de una soltera de 'First Dates' hace que su cita le dé calabazas: "Que te vaya bien con las vacas"
Bruna y Jefry han tenido un pequeño choque durante la decisión final
Bruna (23 años, A Coruña) ha venido dispuesta a encontrar al hombre de su vida en 'First dates'. Asegura que fue gracias al programa como aprendió español, porque es natural de Brasil y ha tenido que empezar de nuevo en nuestro país hace dos años. Antes, su vida amorosa estuvo pasando por un mal trance, ya que descubrió que su expareja tenía encuentros con hombres a través de una aplicación de citas.
La joven escuchaba como su ex le decía que a las 3 de la mañana solía jugar a los videojuegos, pero eso a ella le parecía bastante raro. Así que terminó sabiendo que hacía "de todo" con otros chicos en plena relación de pareja.
Bruna ha venido dispuesta a olvidar todo lo anterior y abrirse con un hombre que tenga personalidad. Ha conocido a Jefry, un joven de 21 años de Castellón con el que no ha terminado de conectar. Durante la cena, ambos han charlado sobre moda, amor y negocios.
"Empecé invirtiendo en una joyería en Galicia", le cuenta Bruna a Jefry. Este último ha llegado a sentirse durante la cita algo incómodo al escuchar como apenas su cita se interesaba por él. Así se lo ha hecho saber durante la decisión final.
Pero antes de que llegasen a confesar si había existido o no una buena conexión, Bruna sorprendía a Jefry con una actuación navideña disfrazada de Papá Noel. La soltera actuaba con más bailarines en plena cena, algo que no ha sentado del todo bien a su cita de 'First Dates'.
La tensa decisión final
"Hubiese preferido un regalo material y así acaba rápido la escena, pero se agradece", aseguraba en privado Jefry. Ya en el momento de asegurar si una y otro querían seguirse conociendo, el soltero relataba que su baile no ha sido lo que más le ha gustado. "No es lo que mejor se te da", le decía con total sinceridad.
Bruna, en cambio, admitía que podía tener otras habilidades. "A mi me pareció que no sé si eres asi o si puedes soltarte un poco más", relataba. Jefry, al escucharla, ha compartido su enfado por lo que oía. "Soy de abrirme cuando me siento más confiado. Es verdad que no lo he sentido en esta cita, solo hablabas tú", le dice.
Jefry llega a calificar de "egocentrismo" la actitud de Bruna, quien no recibía de buena manera la crítica. Una y otro han compartido su negativa a seguirse conociendo tras la aventura vivida.