First Dates a la carta
'First Dates' | Programa completo, en vídeo (01/01/2026)
Vuelve a disfrutar de todas citas de 'First Dates' en el programa completo del 1 de enero de 2026
Aquí tienes todas los programas de la octava temporada de 'First Dates'
Bruna es brasileña, tiene 23 años, vive en A Coruña desde hace dos y ha llegado al restaurante de 'First Dates' pisando fuerte y vestida para la ocasión como una sexy mamá Noel. Con actuación incluida, intentará seducir a Jefry, un joven castellonense al que también le gusta llamar la atención. ¿Será este un inconveniente para que triunfe el amor entre ellos?