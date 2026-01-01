'First Dates' | Programa completo, en vídeo (01/01/2026)

First Dates Madrid, 01 ENE 2026 - 23:30h.

Vuelve a disfrutar de todas citas de 'First Dates' en el programa completo del 1 de enero de 2026

Aquí tienes todas los programas de la octava temporada de 'First Dates'

Bruna es brasileña, tiene 23 años, vive en A Coruña desde hace dos y ha llegado al restaurante de 'First Dates' pisando fuerte y vestida para la ocasión como una sexy mamá Noel. Con actuación incluida, intentará seducir a Jefry, un joven castellonense al que también le gusta llamar la atención. ¿Será este un inconveniente para que triunfe el amor entre ellos?