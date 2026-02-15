Cuarto Milenio 15 FEB 2026 - 23:30h.

El abogado penalista Vicente Monzó y el psiquiatra José Miguel Gahona visitan 'Cuarto milenio' para analizar los detalles de esta extraña muerte con tintes de "true crime"

Cropsey, el "hombre del saco" estadounidense que se convirtió en un asesino real y acabó con la vida de siete niños

Flor Bollini, más conocida como la 'chamana de los empresarios de éxito', fue encontrada muerta la noche del 13 de octubre del año 2024. Su cadáver estaba en la villa de lujo de un multimillonario sueco que celebraba una fiesta de cierre en Sant Antoni de Portmany, en la isla de Ibiza.

Todo comenzaba con una llamada a emergencias casi tres horas después de la muerte de la mujer. Cuando los servicios médicos y de policía llegaban hasta el lugar encontraban, para su sorpresa, a la mujer tumbada en una especie de altar rodeada de velas pese a que la muerte se había producido en el interior de la sauna.

Vicente Monzó, abogado penalista, está convencido de que el cadáver, en ese lapso de tiempo que pasó entre la muerte y la llamada, fue manipulado: "En la sauna no estaba ella sola, ¿qué pasó en esa sauna? Ella llevaba un reloj inteligente que registraba su posición exacta, sus constantes vitales y demás. Sabemos que Flor murió sobre las 22.35, estos señores llamaron al 112 a la 01.45. Flor estuvo horas en la sauna sola y muerta".

¿Muerte accidental o asesinato premeditado?

Monzó explica que estas personas que organizaron la fiesta se denominan a sí mismos Illuminaty, personas con muchísimo dinero y poder en la zona que organizan con frecuencia este tipo de fiestas. El investigador se hace la pregunta pertinente: ¿De qué murió Flor y que ocurrió realmente esa noche en la villa?

El doctor José Miguel Gahona ha visitado también la nave del misterio para analizar los aspectos forenses y psicológicos de esta extraña muerte que se convirtió en noticia en todo el mundo y que tiene todos los tintes de ser realmente un "true crime".

Tanto Monzó como Gahona creen que lo que se cometió aquella noche en la villa ibicenca fue "un homicidio en toda regla" que se intentó tapar con declaraciones pactadas y una investigación policial que dejaba más de una laguna.