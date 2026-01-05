First Dates 05 ENE 2026 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Yoel y Lorea en 'First Dates'

Una soltera de Barcelona se enternece al descubrir el trabajo de su cita: "Me parece muy humano"

Yoel tiene 49 años, es cocinero y llega desde Valladolid, aunque procede de La Habana, y aparece con ganas de encontrar el amor en 'First Dates'. Le encanta hacer reír a las personas y es muy entregado en sus relaciones.

Hace años tuvo una pareja con la que fue padre de su hijo, sin embargo ya son 12 años los que lleva soltero y tiene ganas de volver a ilusionarse. Tras su separación se alejó al extranjero durante cinco años y esta decisión le hizo querer recuperar el amor de su hijo. En el amor le cuenta a Sobera que el ser tan entregado cree que le ha hecho perder mucho.

Por las puertas llega Lorena, una soltera de 42 años, monitora deportista que llega nada más y nada menos que de Miranda, Burgos para encontrar el amor. Se considera una mujer espiritual y mental, que se guía por lo de dentro y por la "cabecita". De primeras, la pareja se encuentra en la barra del restaurante y Yoel asegura que la soltera es guapa.

Lorea le confiesa a Yoel que realmente su nombre es Lorena, pero asegura que prefiere de esa manera porque es la persona con la que realmente se identifica porque es un proceso evolutivo desde su adolescencia hasta ahora. Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que la pareja se pueda conocer mejor a través de una bonita velada.

Las primeras conversaciones aparecen y Yoel sin querer reduce el nombre de su cita a Lore, esto ha hecho que ella le rectifique y le explique que es que "soy un poco exquisita con eso". Esto no ha parecido agradar del todo a su cita ya que al restaurante le confiesa que su actitud le resulta un poco "dominante".

Lorea revela que no quiere renunciar a vivir con su padre: "El mejor compañero"

Tras esto, ambos han comenzado a cenar y ella se ha mostrado con muchas ganas de comer porque llevaba desde las cinco de la mañana sin ingerir nada. Yoel pensaba que lo hacía porque estaba tratando de hacer alguna dieta, a lo que ella aprovecha para contarle que se dedica al entrenamiento físico y se cuida. Ante esto, él le explica que pasó por una mala época pero ahora trata de cuidarse algo más. Al escuchar esto, Lorea comenta que le nota una buena energía, pero "no es la que me hace vibrar".

Por otro lado, la soltera le pregunta si le gusta la UFC y la MMA porque le encantan deportistas como Ilia Topuria; esto le ha gustado y a la vez le ha dado respeto. Sobre cómo se decidieron a acudir al programa, el cubano le explica que lleva varios años soltero y siente que se ha "cerrado bastante". Lorea siente que a su cita le hace falta conocer su nueva versión y a partir de aquí sentirá que está preparado para encontrar a su media naranja.

A él le gustaría vivir con su pareja, pero la soltera como vive con su padre confiesa que no quiere renunciar a ello porque es "el mejor compañero de piso que se pueda tener". Sin embargo, esto no parece agradar al de Valladolid, quién confiesa que "el amor a distancia no es amor".