Olivia tiene 26 años, es escocesa y trabaja como auxiliar de conversación en Valencia. Está en España con ganas de mejorar el idioma y de conocer más a fondo la cultura.

Nada más conocer a Carlos Sobera ya desde la barra del restaurante de 'First Dates' este se sorprende con lo que la soltera trae junto a ella y no duda en preguntarle: "Fui a una clase de baile y me torcí el tobillo, este taburete me sirve para sentarme y tener un poco de descanso". Al programa también le asegura que su taburete es realmente importante para que su tobillo tenga más fuerza. Sobre sus bailes favoritos, explica que prefiere la salsa frente a la bachata porque le parece demasiado "sensual para una escocesa".

En una noche como esta, Olivia espera un chico simpático y que le guste viajar. Su cita es Tomás, un estudiante y camarero de 27 años que llega desde Cuenca para encontrar el amor en el restaurante de Sobera. Le gustan tanto las mujeres como los hombres, no le parece un obstáculo el género, ni la nacionalidad ni "otros aspectos". Busca una relación formal y no le importa el sexo esporádico.

Carlos Sobera se sorprende ante la reacción de los solteros: "¿Dónde vais?"

Tras esto, el soltero pasa por la puerta para encontrarse con Olivia. Después de darse dos besos, la pareja estaba tan concentrada en conocerse que en lugar de sentarse en la barra, ambos se han dirigido hacia una mesa y en este momento Carlos Sobera reaccionaba entre risas: "¿Dónde vais? Hay prisa" Después de conversar durante un rato, el presentador ya les acerca hasta la mesa donde pueden conocerse mejor. Sobre sus hobbies favoritos, la soltera le comenta su gran gusto por el baile.

Por otro lado, los solteros confiesan qué buscan en una relación. Tomás comenta que quiere una mujer con carácter, personalidad y con gustos comunes. Además, quiere una persona activa en la cama porque cree que muchos se aburren y lo reducen al "misionero". A Olivia le comenta en inglés que no le gusta la gente que "se tumba como una estrellita de mar sin hacer nada", a lo que asiente entre risas la soltera.

Sin embargo, al programa le asegura que es "muy británica" y que estos temas le dan algo de timidez. Ella le pregunta las cualidades que busca y él de nuevo menciona la actividad sexual y suelta un "disfruto del cunnilingus", algo que ha asustado a Olivia, quién se ha quedado completamente asustada.