First Dates

Descubre al completo la cita de Damián y José en 'First Dates'

Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Damián, de 37 años y con origen colombiano. El soltero ha sido periodista, profesor e, incluso, ha tenido su propio canal de radio. Sin embargo, un problema personal hizo que tuviese que abandonar para siempre su país. Ahora, lleva 5 años viviendo en España y se siente muy contento con su nueva vida.

Nada más llegar, el soltero hablaba con Carlos Sobera y le relataba el motivo por el que se vio obligado abandonar Colombia: "Estaba en un restaurante, tenía mi grabadora de periodista colocada en la mesa y unos hombres sentados al lado estaban hablando de robar un banco, cuando observaron que mi grabadora estaba prendida, volteo a verlos y ya estaban encima de mí. Me sacaron del lugar, me golpearon, me llevaron en una furgoneta…"

"Mi vida cambio en ese segundo. Era o quedarme o esperar a que ellos fueran detrás de mi. Sentí que mi vida se acaba en ese momento (...) Me vinieron a buscar una segunda vez”, explicaba el soltero al presentador, que se mostraba muy sorprendido ante esta historia. Tras este momento, Carlos Sobera se levantaba para recibir a la cita de Damián, un osteópata de 47 años llamado José.

Así ha sido la cita de Damián y José

Nada más ver a José, Damián ha pensado que era un chico "común y corriente", algo que para él es bueno: "Es interesante porque no estaba esperando que llegara aquí Brad Pitt sino que estaba esperando un chico que me gustara y que con su forma de ser dijera que por lo menos puedo conocerlo". Por su parte, José le pedía a su cita quitarse las gafas para poderle ver bien a los ojos y, después de que este aceptase, comentaba: "Qué guapo eres".

La cita iba sobre ruedas y José sentía que Damián era una persona con una "energía muy pura y bonita". El soltero tiene muy claro el motivo que le trajo al programa y así se lo contaba a su cita: "Me gustaría conocer a alguien, conocer a ese compañero para el camino, porque el camino es largo y me gustaría caminar con alguien".

Los solteros se llevaban 10 años, pero la diferencia de edad no ha supuesto ningún problema para Damián, más bien todo lo contrario: "Cuando le vi, su personalidad, su edad… dije "qué buen complemento" y 10 años, me encanta". Por su parte, a José, que es de Venezuela se ha sentido muy identificado con su cita al conocer su historia: "Los dos somos migrantes. Vinimos a este país a buscarnos la vida".

La decisión final de los solteros

En la sala de intimidad total, los solteros aprovechaban para bailar una salsa muy pegados y Damián confesaba su miedo a darle un beso a José y no ser correspondido: "Estaba receptivo, pero con dudas. No quiero lanzarme porque a lo mejor no soy lo que busca. A lo mejor me tiro a la corriente y me hace la cobra, y no quiero que me la hagan". En el momento de la decisión final ambos tenían muy clara su respuesta.

El primero en responder era Damián: "Sí, me ha parecido interesante me gustaría tener una segunda cita con él. Me ha generado confianza, me ha gustado". A continuación, llegaba el turno de José: "Sí, me gustaría. Quiero conocerle más, ojo, ahorita no hay mariposas, pero las mariposas pueden nacer". Tras esto, los dos salían juntos del restaurante y directos a tomarse la última copa en el barrio de José.