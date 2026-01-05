First Dates 05 ENE 2026 - 23:21h.

Ismael tiene 21 años y llega desde Madrid para buscar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Se considera un chico tímido y le gusta pasar desapercibido cuando no se siente bien en un sitio público. A Lidia le confiesa que ha estudiado marketing y publicidad; actualmente busca empleo de ello.

Además, asegura que es un gran bailarín desde muy pequeño porque le ayudó a afrontar mejor el cáncer que el diagnosticaron con tan solo cinco años. Asimismo, le sirvió como vía de escape al enfrentarse al bullying que recibía en clase por subir contenido a las redes sociales. En el amor tuvo una relación de tres meses y ahora siente que tiene varios propósitos cumplidos pero le queda rellenar esta parte de su vida. Su cita es Daniel, un joven profesor de baile que se "quiere mucho" y que considera que además de su físico cree que es una persona muy interesante para conocer.

Tras acceder por las puertas del famoso restaurante de Carlos Sobera, Ismael le hace una actuación de baile con el fin de demostrarle su gran don artística. Al finalizar, Daniel ha confesado que le ha parecido una persona "extrovertida". Además, asegura que "ha estado guay. Es como una carta de presentación interesante". Ismael confiesa que no es su prototipo, sin embargo tiene claro que aún así le ha gustado.

Ismael desvela a su cita su duro paso con la leucemia

Después, Lidia Santos les acerca hasta la mesa para que la pareja descubra si están hechos el uno para el otro. Daniel le cuenta que nunca ha tenido pareja y considera que desde los 18 años ya ha tenido todas las experiencias posibles y cree que ya es el momento. El madrileño le cuenta que nunca ha tenido oportunidad para tener relaciones y pese a que su cita le ha confesado que no es problema, él aclara que le da bastante importancia y que hacerlo con alguien virgen "da más cosilla".

Sobre el baile, Daniel confiesa que el baile es un gran camino de superación, a lo que Ismael le comenta que es un ejemplo de admiración. En este momento, el soltero le comenta su duro paso por la leucemia y al soltero le ha encantado que lo haya contado con tanta naturalidad y se alegra de que ya esté recuperado.