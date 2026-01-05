First Dates 05 ENE 2026 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Israel y Ángela en 'First Dates'

Israel tiene 37 años, es jardinero y llega desde Valencia para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. Su zona destacable del físico es su llamativa perilla, con la que probó en un comienzo para ver como le quedaba y desde entonces no la ha cortado.

Carlos Sobera al descubrir esta preciada perilla no ha dudado en preguntarle si le gusta que le tiren de ella en alguna situación concreta. Ante esto, él comenta que "en algún momento se ha dado"; sin embargo Sobera esperaba otro tipo de respuesta, ya que él ha explicado también que sucede cuando "me pongo pesado".

Sobre el amor, espera una mujer que sea normal, con las ideas claras y trabajadora. Le gustan extrovertidas, con curvas y que sean femeninas. Por las puertas del restaurante aparece Ángela, una teleoperadora de 35 años que se define como "única y especial". Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse y pese a que Israel ve en ella lo que tanto ha pedido, a la soltera no le ha "gustado". El pelo y su barba es lo que más ha destacado.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan conocerse mejor y descubrir si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario tras esta cita esto se queda en una bonita amistad. Ya desde la mesa, la pareja comenta lo que busca en una relación, el de Valencia quiere encontrar a alguien que coincida y se ría con ella.

Ángela desvela que busca un "compañero de viaje"

Al escuchar estas palabras, Ángela no parece haberle entendido y le vuelve a preguntar. Israel le explica que quiere alguien que le cuadre, una relación estable...ella quiere alguien con el que convivir y compartir todo; "un compañero de viaje", asegura. Después de mantener varias conversaciones, Israel le pide que le cuente su primera impresión. Ella le comenta un breve "bien" y no ha dudado en contarle de vuelta que él se sentía "muy a gusto". Pese a que la soltera asegura a 'First Dates' que no ha sentido una atracción sí que se siente a gusto; "lo que más importante me parece".

Por otro lado, Ángela no ha dudado en preguntarle si es detallista, a lo que él le responde desde la total sinceridad con un "no". Sin embargo, le explica que sí se acuerda de las fechas importantes. Sobre esto, ella le pregunta que si en esos días suele regalar algo, él le explica que no, pero en lugar de algo material prefiere hacer una cena. La soltera muy feliz comenta que a ella se le puede ganar a través de la comida.