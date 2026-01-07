'First Dates' | Programa completo, en vídeo (07/01/2026)
Match Point
Punto, set y partido para Éric. El exigente tenista certifica el match con la atractiva Anaïs. También Marian pica muy alto, pero se decepciona por momentos con Jos, camionero jubilado. Y Richard, cantante de Emo-Trap se considera un triunfador nato, pero la cita con Yasari se encamina al fracaso.