Nacho Abad, de la reunión en Moncloa de Pedro Sánchez y Junqueras: "Dinero y falta de valores"

Nacho Abad ha empezado ‘En boca de todos’ haciendo un análisis de las noticias de actualidad de este jueves. El presentador del programa de Cuatro ha querido hablar de los últimos movimientos de Trump y, también, de la reunión que tendrá lugar entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez.

“Al final todo es dinero, el vil metal. Trump se hace con Venezuela por el petróleo. La democracia, la libertad, los presos políticos le importan un carajo. Estados Unidos, el país que históricamente ha velado por las democracias en el mundo, las libertades, ha renunciado a ejercer ese papel”, ha comenzado diciendo el conductor de nuestro programa.

Un editorial que continuaba así: “Trump es un hombre de negocios, no de valores y en España, más de lo mismo: dinero y falta de valores. Hoy Pedro Sánchez se reúne con el líder de ERC Junqueras y en la agenda está la financiación singular para Cataluña”.

“Pasta para Cataluña a cambio de que Sánchez conserve el sillón en la Moncloa. Es comprarse el poder con el dinero de los españoles. Con el dinero de nuestros impuestos. ¿Por qué debe estar más financiada más Cataluña que Aragón o Andalucía? ¿Son ellos mejores españoles?”, añadía.

Para rematar su reflexión, Nacho Abad se preguntaba: ¿Cómo va a explicar Pilar Alegría a los aragoneses que Barcelona reciba más dinero que Teruel o Zaragoza? Los aragoneses, que se declaran de izquierdas en el CIS, en realidad van a votar a la derecha. La suma del PP y VOX es superior a 55% el PSOE se la va a pegar en Aragón ¿y a Sánchez le preocupa? No, parece que le da igual mientras siga en el poder”.