Sergio Jiménez era un creador de contenido que perdió la vida la noche del 31 de diciembre, como consecuencia de un reto de consumo de droga que se emitió en directo para todos sus seguidores a través de las redes sociales. Para hablar sobre ello, Nacho Abad ha entrevistado al periodista David López, quien destapó el caso.

El reportero ha contado todos los detalles de este desgarrador suceso y ha querido hacer una importante puntualización: “No tenemos que hablar de retos virales. Esto es lo que se llaman mendigos e indigencia digitales. Es gente desesperada que se ofrece a humillarse a cambio de donaciones”, apuntaba el periodista.

Tras esta aclaración, el entrevistado de ‘En boca de todos’ ha asegurado que, a las pocas horas de fallecer el ‘streamer’, él acudió al tanatorio en el que lo estaban velando los familiares y que ellos le aseguraron que sí que estaban al tanto de sus prácticas.

“Uno de los hermanos es el que advierte días antes de que Sergio lleva unos meses haciendo esto, que hacía retos a cambio de drogas. Estaba en tratamiento psiquiátrico y la familia había advertido de que hacía estas prácticas”, apuntaba el periodista.

Nacho Abad habla sobre los “psicópatas digitales”

Antes de cerrar la entrevista, el presentador de ‘En boca de todos’ ha querido hablar: “A mí que haya gente que pague para ver cómo otro se destruye, bebe, se droga y hace barbaridades… No puedo entender esa falta de empatía y de moral”, apuntaba.

“Espero que investiguen a los mossos y que detengan a todos los psicópatas digitales que le pagaron la droga aquel día y lo animaron y le exigieron que se drogase a cambio de dinero. Espero que tengan un castigo que advierta a otros psicópatas digitales de que esto no se puede hacer”, declaraba.