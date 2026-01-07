Nacho Abad ha arrancado 'En boca de todos' hablando de la situación actual en Europa y España

La cúpula del Chavismo sigue mandando en Venezuela: por qué

Días después de la invasión de Donald Trump en Venezuela, Nacho Abad ha arrancado ‘En boca de todos’ haciendo una reflexión sobre la situación actual de Europa y España y haciendo hincapié en la debilidad de estas como potencias.

El presentador ha comenzado asegurando que Europa “es un imperio en decadencia”: “Hemos perdido el rumbo. Donald Trump secuestra, detiene, a Maduro, amenaza con anexionarse a Groenlandia y la Unión Europa emite una nota de prensa. ¿Esperan que con unos párrafos Donald Trump de marcha atrás?”, apuntaba.

En la misma línea, el conductor de ‘En boca de todos’ ha continuado su discurso hablando de las carencias del continente europeo: “Europa no tiene ni fuerza militar que genere miedo, no tiene tecnología puntera que envidien los demás y que nos dé una ventaja militar".

“No tiene materias primas imprescindibles para todo el resto del mundo y tampoco funciona como un solo país”, añadía. “Europa es débil en un mundo en el que, desgraciadamente, las democracias funcionan menos”, declaraba Nacho Abad.

Pero esto no es todo, el presentador también ha querido hablar de la situación en España: “España es un país de vacaciones, de sol, de turismo… ¿En qué somos pioneros en España? ¿En qué despuntamos?”, preguntaba en voz alta el presentador.

“En un lustro, la inteligencia artificial va a ser más inteligente que la humana. Ya podemos ponernos las pilas… Entre otras cosas, luchando contra la corrupción”, decía Nacho Abad para rematar su contundente reflexión.