Los famosos que ha pasado por la prisión de Maduro, "un infierno en la Tierra"

Hasta el 17 marzo, día de la próxima vista, Maduro y su esposa permanecerán en prisión. El expresidente de Venezuela y su esposa se han declarado inocentes, pero la duración del juicio es incierta, informa Sara Canals.

Fue conducido ante el juez como si fuera una película americana de acción. Ocho kilómetros en los que lo vimos esposado, flanqueado y a bordo de un helicóptero. Todo con Nueva York de fondo. Todo para declararse inocente ante el juez, mientras fuera, pancartas y manifestantes pedían a Trump que sacara sus manos de Venezuela, mientras otros le aplaudían.

Pero más que película, era un tráiler, un avance de lo que les espera a Nicolás Maduro y a su mujer, Cilia Flores. Los dos acusados por conspiración para el tráfico de cocaína y la tenencia de armas como metralletas.

Contra Maduro hay cuatro cargos, contra su mujer, hay tres. El día 17 de marzo volverán ante el juez. Junto a ellos, para defenderles, Barry Pollack uno de los abogados del fundador de Wikileaks, Julián Assange. Pollack intentará librarles de las acusaciones que pueden llevar a Nicolás Maduro a prisión entre treinta años y toda la vida. Y para hacerlo, podría argumentar que como jefe de Estado tiene inmunidad.

Está por ver si el juez Hellerstein lo acepta. A sus 92 años, el magistrado ha visto de todo. Ha juzgado casos relacionados con los atentados a las Torres Gemelas o recientemente ha bloqueado la deportación de estudiantes propalestinos.

Ahora tiene en sus manos el futuro del líder venezolano que, de momento, seguirá en el de Detención Metropolitano de Brooklyn. Un centro "horrible, decrépito y peligroso", dice un exfiscal de la prisión donde también han estado los mafiosos John Gotti y Luigi Mangione, Jeffrey Epstein, Ghisleine Maxwell, socia y expareja de Jeffrey Epstein, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, el chapo Guzmán.

El centro penitenciario de Brooklyn es llamado por algunos como "el infierno en la tierra" por sus problemas de hacinamiento, insalubridad y violencia interna.