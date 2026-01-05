Comparecerá ante el Tribunal Federal que le juzgará por cargos de narco-terrorismo, entre otros.

Su mujer, Cilia Flores, también ha salido de la prisión y ha ido junto a él.

Son las imágenes del paseíllo de Nicolás Maduro. El que fuera presidente de Venezuela ha sido trasladado desde el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, situado en Brooklyn, hasta Manhattan, en helicóptero, esposado, cojo y con zapatillas naranjas y un mono de preso. Comparecerá ante el Tribunal Federal que le juzgará por cargos de narco-terrorismo, entre otros.

Su mujer, Cilia Flores, también ha salido de la prisión y ha ido junto a él. Ambos iban custodiados por multitud de agentes de policía y de seguridad. El furgón policial al que se han subido tras salir de la prisión ha discurrido por varias calles de Nueva York hasta que llegó a un campo abierto.

Extremas medidas de seguridad

Allí, con una extrema seguridad, se han bajado y han sido conducidos hasta un helicóptero que les ha trasladado hasta Manhattan. Posteriormente, en un trayecto de apenas unos minutos de duración, se han bajado del helicóptero para montarse en otro furgón policial que les ha llevado hasta el tribunal donde comparecerá por primera vez ante el juez.

Maduro fue capturado en la noche del sábado tres de enero por las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en una operación que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "brillante". Las únicas imágenes que había del presidente eran las que difundió la propia Casa Blanca tras la captura, en las que se veía a Maduro esposado a bordo del USS Iwo Jima. Después, volvió a haber imágenes suyas al bajar del avión que le llevó hasta la prisión federal de Nueva York.