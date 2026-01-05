Un espontáneo a Maduro en la sala: "Vas a pagar por tus crímenes" y la respuesta del dictador

Un espontáneo ha espetado a Maduro en la sala: "Maduro vas a pagar por tus crímenes de guerra" y este le ha contestado.

El paseíllo de Nicolás Maduro desde Nueva York al juzgado de Manhattan: cojo, esposado y en helicóptero

Maduro ya ha sido acusado oficialmente de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos". El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ha declarado inocente en su primera audiencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York después de haber sido capturado durante por fuerzas estadounidenses en la capital venezolana, Caracas, por cargos relacionados con el narcotráfico.

Pero lo más llamativo fue la voz de un espontáneo que espetó a Maduro en la sala: "Maduro vas a pagar por tus crímenes de guerra". A lo que Maduro le ha contestado que no, que recuperaría la libertad porque él era "un prisionero de guerra", informa Rosa Conde.

"Soy inocente, soy un hombre decente"

"Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí", ha declarado el jefe de Estado venezolano, que ha añadido que es un "hombre decente", así como el presidente de su país. "Me capturaron en mi casa en Caracas, Venezuela", ha denunciado durante su turno de palabra en la corte, según recoge la cadena de televisión estadounidense CNN.

La mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, se ha declarado también "no culpable, completamente inocente". Ambos, vestidos con uniformes oscuros de prisión, han estado sentados a un asiento de separación.

Sus respectivos equipos legales han indicado que "en este momento" no solicitarán la libertad condicional. El abogado de Maduro ha informado al juez de que tiene "algunos problemas de salud que requerirán atención", mientras que el de Flores ha denunciado que sufrió "lesiones importantes durante su secuestro".

Esta comparecencia, que ha durado menos de una hora, ha estado encabezada por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años y confirmado en el puesto en 1998, durante el mandato de Bill Clinton. La próxima audiencia será el sábado 17 de marzo a las 11.00 horas (hora local, 17.00 hora peninsular española).

El presidente venezolano ha contratado como su abogado defensor en el proceso penal en Nueva York al reconocido penalista Barry Pollack, quien representó durante varios años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, consiguiendo recientemente su liberación.

Por su parte, el abogado Mark Donnelly, especializado en delitos económicos y exfiscal del Departamento de Justicia, es el que representará a Flores durante este proceso judicial.

Un juez de 92 años, muy reconocido, para el juicio de Maduro

Maduro y su esposa se han enfrentado a un juez de 92 años, Alvin Hellerstein que ya sabe lo que es dirigir algunos de los juicios más mediáticos de Estados Unidos: el de Harvey Weinstein o el de los familiares de víctimas del 11-S. Hoy ha escuchado a Maduro decir que es inocente y que ha sido secuestrado por Estados Unidos, informa Rosa Conde. Le ha leído sus derechos, que Maduro desconocía.

Nacido en Nueva York en 1933, Hellerstein se formó en la Universidad de Columbia y comenzó su carrera profesional en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército estadounidense, donde sirvió entre 1957 y 1960. Tras ese período, ejerció durante décadas como abogado en el ámbito privado hasta que, en mayo de 1998, fue designado juez del Distrito Sur por el entonces presidente Bill Clinton. Desde el 2011 ostenta el estatus de magistrado sénior, aunque ha seguido asumiendo causas de especial complejidad y proyección pública, lo que lo convierte en uno de los jueces federales en activo con mayor trayectoria.

Uno de los más conocidos fue el juicio iniciado en el 2024 por la discográfica Mayimba Music contra Shakira y Sony Music por la canción Loca. Hellerstein desestimó varias demandas y acotó el alcance de la causa del caso Weinstein.