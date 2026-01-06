La cúpula del Chavismo sigue mandando en Venezuela: por qué

Donald Trump ha vuelto a insistir esta noche en que él lidera Venezuela y descarta elecciones en los próximos 30 días.

Los famosos que ha pasado por la prisión de Maduro, "un infierno en la Tierra"

Compartir







María Corina Machado se ha pronunciado esta madrugada. Tres días después de haber sido cuestionada por Trump, la líder de la oposición ha dejado claro en una entrevista que volverá. "Estoy planeando volver a Venezuela lo antes posible. Como siempre he dicho, cada día decido dónde soy más útil para nuestra causa. Por eso he estado escondida durante 16 meses".

El partido venezolano Vente Venezuela, la formación fundada por la opositora María Corina Machado, ha pedido este martes la liberación de "todos los presos políticos" de Venezuela, así como el "restablecimiento de la verdad" para "hacer prevalecer la justicia sobre la impunidad".

"La transición a la democracia en Venezuela no sólo es un mandato popular, sino también un proceso inexorable e irreversible. Un proceso en el que quienes todavía ocupan ilegítimamente las instituciones del Estado se están viendo obligados, gracias a la tenaz y constante presión nacional e internacional, a reconocer que la soberanía de nuestra nación reside inalienablemente en el pueblo de Venezuela", ha indicado el partido en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE Los países que ahora temen a Donald Trump tras capturar a Maduro

La formación, que hace este llamamiento días después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera capturado durante un ataque estadounidense en Caracas, ha afirmado que el "proceso político actualmente en curso tiene un objetivo claro: la restitución del ejercicio de la soberanía a los ciudadanos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Para ello, es importante el "rescate de la institucionalidad en los términos que dispone nuestro marco constitucional y en apego a los acuerdos internacionales suscritos por el país", tal y como recoge el documento, que insiste en la necesidad de que el opositor Edmundo González --candidato a las presidenciales de 2024-- "sea ratificado como presidente".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Asimismo, ha resaltado la importancia de que el liderazgo de Machado "sea reconocido", además de los "derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos venezolanos y extranjeros residentes en el país". "A tal respecto, debe quedar claro que el primer paso en esta dirección, firme e ineludible, es la liberación inmediata de todos los presos políticos civiles y militares, así como el fin de la terrible práctica de la puerta giratoria", ha apuntado.

En este sentido, el partido ha pedido poner fin al estado de conmoción exterior declarado por las autoridades tras el ataque estadounidense, que "lejos de ayudar a normalizar las situación en el país en la búsqueda de una transición menos traumática, provocará más desasosiego en la ciudadanía y posibilitará más abusos de poder represivo en este sentido".

"Este proceso pasa por tomar medidas de carácter estructural que conlleven al desmontaje del aparato represivo que, en el marco del régimen actual, se ha venido enquistando durante años en los órganos del Estado; y pasará también por el conocer la verdad de los hechos y por alcanzar la justicia que las victimas, sus familiares y toda la sociedad demandan", ha destacado.

Vente Venezuela ha recalcado que ya han pasado "más de 25 años de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad. Miles de víctimas merecen justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición", ha recalcado.

"A quienes retienen injustamente a los presos políticos civiles y militares a que los liberen de manera inmediata. A los ciudadanos dentro de Venezuela, les pedimos se mantengan alertas, organizados y firmes en la defensa de sus derechos constitucionales. A los venezolanos en el exterior, los exhortamos a que continúen movilizados, informando con claridad y responsabilidad la verdad de Venezuela ante el mundo", señala el documento.

Por último, ha aclarado que es "la hora de vaciar los centros de tortura, reparar a quienes fueron secuestrados, torturados, vejados o desaparecidos, de restablecer la verdad y de hacer prevalecer la dignidad humana".

Un informe de la CIA, clave en la decisión de Trump de apartar a Machado

Sin embargo, Donald Trump ha decidido mantener a la cúpula de Maduro al frente de Venezuela.. Hoy es el primer día de Delcy Rodríguez como presidenta interina. A su lado, su hermano, Jorge Rodríguez, que acaba de ser reelegido presidente de la Asamblea Nacional. Vladimir Padrino, ministro de defensa y jefe de las fuerzas armadas, clave para el mantenimiento del régimen y Diosdado Cabello, ministro del interior e histórico chavista. De todos modos, Donald Trump ha vuelto a insistir esta noche en que él lidera Venezuela y descarta elecciones en los próximos 30 días.

Tras tres minutos de juramento en los que Delcy Rodriguez ha vuelto a denunciar una vez más la agresión estadounidense, finalmente, fue investida como presidenta encargada. Se cumple así parte del plan de Trump para Venezuela. La vicepresidenta de Maduro liderará el país, aunque Estados Unidos seguirá al mando. Una elección condicionada por un informe de la CIA que aseguraba que con Rodríguez habría estabilidad en el país. Y es que a Trump le interesa la estabilidad para extraer petróleo, no la democracia.

El mandatario también anunciaba en una entrevista a la cadena NBC que no habría elecciones en los próximos 30 días, cerrando de un portazo cualquier posible esperanza que le quedase a María Corina Machado de llegar al poder tras la humillación sufrida en la rueda de prensa del sábado. Ya dijo Trump que Machado no tenía el apoyo del país.

Una afirmación parcialmente errónea, porque aunque María Corina si que cuenta con el apoyo del pueblo, el informe de la CIA también advertía que la cúpula chavista está en su contra. Varios expertos en política internacional han calificado de "realismo mágico" la posibilidad de que un opositor se haga con el poder en Venezuela. Aún así, la opositora venezolana ha anunciado que tiene la intención de regresar.