Nacho Abad entrevista en directo al abogado de Elisa Mouliaá

Alfredo Arrien, abogado de Elisa Mouliaá, sobre la posible coacción de Iñigo Errejón a dos testigos: “No lo podemos demostrar”

El juez ha abierto el juicio oral contra Iñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá y en ‘En boca de todos’ hemos podido hablar con el abogado de la actriz, que ha explicado un dato del procedimiento judicial que ha alarmado a Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’.

Alfredo Arrien ha querido explicar cuál es la posición de la Fiscalía en el caso Errejón: “Dice que sí que hay pruebas para continuar con un juicio oral, pero considera que no hay pruebas suficientes para determinar si hubo o no consentimiento y por eso no va a acusar (..) Tiene que ver si hay elementos suficientes para que haya juicio”, decía.

Al descubrir que la Fiscalía ha pedido que haya juicio, pero que en él no acusará, el presentador ha hablado alto y claro: “Pero ¿Qué chorrada es esa? Es un ‘Quiero gastarme el dinero de los contribuyentes en un juicio en el que no voy a acusar’… Se me están ocurriendo palabras más gruesas que chorrada”, decía.

“Es una postura incongruente, no puedes decir que haya juicio y luego no querer acusar”, explicaba el letrado. “Voy a pedir que el fiscal pague el procedimiento, que la Fiscalía de Madrid que dice esto, que pague de su bolsillo el procedimiento y que no lo paguemos los españoles. Es que es de cachondeo, tenemos una justicia que, presuntamente, es de cachondeo”, apuntaba el presentador.