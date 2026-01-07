¿Cuándo nos va a abandonar este frío polar?

Hoy previsiblemente será el último día de frío extremo

La pregunta que se hacen en España muchos hoy es cuándo acabará este frío extremo. Las altas presiones van a provocar que se limpien los cielos y bajen las temperaturas. Decimos adiós al frío extremo a partir de hoy, pero llegará la lluvia. Tendremos el frío propio de esta época, no más. La borrasca se va a Francia. Vamos a tener una semana tranquila hasta el viernes, cuando habrá nevadas a partir de los 500 metros, y viento con rachas huracanadas, para el viernes y sábado que vuelve un frío más intenso.

Pese a todo, un total de 18 provincias activan avisos este jueves por viento, oleaje, frío y niebla en un jornada marcada por un aumento notable de las temperaturas en la Península y Baleares, que será más acusado en el nordeste y en las mínimas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el viento activará avisos en Asturias (suroccidental), Burgos, Tarragona, Lugo, Castellón y Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro) y Las Palmas (Gran Canaria). En este sentido, se espera viento fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental y, puntualmente, en el litoral mediterráneo.

Al mismo tiempo, los avisos amarillos por oleaje estarán en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral cántabro), Girona, Tarragona, Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y Valencia, y se elevarán a nivel naranja (importante) en A Coruña.

Girona y Lleida tendrán aviso amarillo por frío, ya que alcanzarán temperaturas mínimas de -6 ºC en los valles, especialmente el de la Cerdanya. Por su parte, Palencia, Valladolid, Zamora y Badajoz activarán aviso amarillo por niebla, que dificultará la visibilidad de hasta 200 metros (m).

De esta forma, AEMET prevé para este jueves un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, por lo que predominarán cielos nubosos o cubiertos a excepción del litoral mediterráneo y, especialmente, en el extremo sureste peninsular, con cielos poco nubosos o con algunas nubes altas.

El paso de un frente dejará precipitaciones en el Pirineo y, sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia. Es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico.

La cota de nieve, en las montañas del extremo norte, estará entre 1.400 y 1.600 metros, que subirán al entorno de los 1.600 ó 1.900 metros, mientras que las nieblas matinales se darán en zonas de ambas mesetas, interiores de Galicia y a últimas horas en zonas altas del centro peninsular.

En Canarias, habrá intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en el este de las islas montañosas y tendencia a despejar de este a oeste. Asimismo, se esperan pocos cambios en las temperaturas del archipiélago con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas y algunos descensos en las mínimas. También se espera alisio fuerte de dirección este-nordeste, que será amainando.

Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la Península y Baleares, en especial en el tercio oriental y el archipiélago, donde también aumentarán de forma notable las mínimas, incluso a niveles extraordinarios en zonas del Pirineo, por lo que el incremento podrá ser igual de notable para las máximas. En cuanto a heladas, perderán extensión e intensidad, ya que afectarán de forma débil a zonas altas del interior peninsular y serán moderadas en el Pirineo.

Por último, el viento soplará de componente oeste en la Península y Baleares, será en general flojo en el cuadrante suroeste peninsular y moderado en el resto, pero durante las últimas horas llegará a ser fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Cantábrico, montañas del tercio norte e interiores de la fachada oriental. Además, podrán darse intervalos fuertes en puntos del litoral mediterráneo, mientras que en el nordeste --en particular en el valle del Guadalquivir-- será flojo.