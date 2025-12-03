Conducir un coche eléctrico en plena ola de frío: claves para no quedarse tirado en la nieve

Sandra Mir 03 DIC 2025 - 18:05h.

El frío obliga a extremar la planificación en la carretera: modos eficientes, frenada regenerativa y climatización moderada son claves

Las ayudas del Plan 2030 para comprar un coche eléctrico

Compartir







La combinación de nieve, heladas y desplazamientos por carretera ya es de por sí un desafío. Pero este invierno hay un elemento añadido en la ecuación: los coches eléctricos. Pero, ¿Qué debemos tener en cuenta antes de emprender un viaje cuando hay temperaturas bajo cero?

La periodista Sandra Mir, de Noticias Cuatro, ha salido a la carretera junto a Guillermo Agudo, responsable de una tienda Norauto, para demostrarlo en condiciones reales.

¿Cuál es la carga ideal de mi coche eléctrico cuando hace frío? Trucos para no quedarse sin batería

Antes de empezar la prueba, la periodista había cargado el vehículo al 100 %, algo que, según Agudo, no es lo más recomendable. “Lo ideal es mantener la batería entre el 20 % y el 80 %”, explica. Además, insiste en que el coche no debe almacenarse a temperaturas extremas: lo mejor es que "duerma" en un garaje interior o al menos en un espacio donde no esté expuesto al frío.

El motivo es sencillo: las bajas temperaturas afectan a las baterías, aceleran su consumo y reducen momentáneamente su capacidad. Aun así, Agudo tranquiliza: “Con una buena planificación, quedarse tirado es prácticamente imposible”.

PUEDE INTERESARTE España activa un nuevo protocolo de respuesta ante la epidemia de gripe: mascarillas y medidas reforzadas

Es muy útil con nieve porque ayuda a que el coche no patine y aporta control

Otra pauta que sorprende a los conductores novatos en vehículos eléctricos: usar la frenada regenerativa. Sandra muestra cómo su coche permite frenar al soltar el pedal del acelerador, recargando parte de la energía perdida. “Es muy útil con nieve porque ayuda a que el coche no patine y aporta control”, explica Agudo. Ese “pedal inteligente” favorece una conducción más suave, estable y segura en terrenos deslizantes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Modo de conducción adecuado

Una vez en marcha, llega el primer consejo: activar un modo de conducción eficiente. Con él, el acelerador responde de manera más suave y progresiva, evitando picos de potencia innecesarios. “Es fundamental seleccionar el modo adecuado para optimizar la autonomía”, señala el técnico.

Además, muchos conductores se preguntan si la calefacción consume la batería del vehículo. Lo cierto es que lo importante es el equilibrio. Agudo recomienda mantener el turismo a una temperatura moderada, entre 22 y 24 grados, evitando ajustes bruscos o máximos que disparen el gasto energético. El objetivo es encontrar un punto de confort sin comprometer la autonomía.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Es fundamental seleccionar el modo adecuado para optimizar la autonomía

Consejos para viajar en eléctrico con frío

Tras la demostración en carretera, el técnico resume las reglas básicas para conducir un eléctrico en invierno: mantener la batería entre el 20% y el 80%; guardar el vehículo en una zona protegida del frío; conducir en modo eficiente; aprovechar la frenada regenerativa y poner la calefacción entre 22 y 24 grados.

Y, sobre todo, planificar. Porque aunque el frío penalice la autonomía, un viaje en eléctrico sigue siendo, como nos recuerda Mir, un desplazamiento de cero emisiones.