Lidia Camón 03 DIC 2025 - 16:58h.

Barcelona y Gijón son las ciudades con los bonos recargables de autobús urbano más caros de toda España. Esta una de las conclusiones de la comparativa anual de tarifas de autobús urbano realizada por FACUA-Consumidores en Acción en 57 ciudades españolas, entre las que están todas las capitales de provincia, las dos ciudades autónomas, las capitales de comunidades autónomas que no son capitales de provincia y tres de las ciudades que tienen mayor población que las capitales de sus provincias (Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo).

El análisis contempla las tarifas habituales de cada territorio, teniendo en cuenta los descuentos aplicados de manera excepcional por el Gobierno y los respectivos ayuntamientos hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2022 se ha ido prorrogando durante los últimos años, aunque variando en algunos casos las cantidades bonificadas.

Desde el 1 de julio de 2025, el Ministerio de Transportes financia un 20% del precio (antes era un 30%) siempre que las entidades locales financien, como mínimo, otro 20%. De este modo, las ciudades que se acogen a esta ayuda cuentan con una rebaja mínima del 40% en los abonos y títulos multiviaje, llegándose incluso al 100% en algunos casos. Como novedad, el Gobierno ofrece la gratuidad en este tipo de transportes para la población infantil de hasta 14 años.

Los viajes con bonobús han subido un 14%

De media, viajar en autobús utilizando un bono o tarjeta recargable similar con transbordo (el que ofrecen la mayoría de las ciudades analizadas) cuesta este año 0,48 euros, por los 0,42 euros de 2024 (Un 14% más). Un usuario puede ahorrar, de media, unos 0,81 euros por viaje si utiliza un bonobús con transbordo en lugar del billete sencillo o univiaje, teniendo en cuenta que en estos títulos no se aplica ninguna bonificación.

El estudio de FACUA muestra que Barcelona, Gijón y Madrid son las ciudades con tarifas más caras cuando se utiliza un bonobús o tarjeta monedero similar con transbordo. En el caso de la ciudad condal, el precio del viaje ha subido de 1,21 en 2024 a 1,25 euros en 2025 (un 3,3%), teniendo en cuenta que la Tarjeta T-Casual de 10 viajes no tiene bonificación. Ya el año anterior había subido otro 6% (de 1,14 euros en 2023 a 1,21 euros en 2024).

En el caso de Gijón, este segundo semestre de 2025 ha dejado de bonificar el transporte, por lo que el viaje con bonobús ha pasado de 0,38 a 0,75 euros. Por su parte, en la capital de España el trayecto con tarjeta recargable cuesta 0,73 euros, casi un 20% más que el año pasado (0,61 euros en 2024).

En Barcelona y San Sebastián, se da la convivencia de este título con otras numerosas opciones que ofrecen mayores reducciones de precios para diferentes perfiles de usuario. En estas dos capitales, el clásico bono 10 o tarjeta monedero similar es considerado como títulos de transporte para viajeros poco frecuentes. Se intenta fomentar así el uso del transporte público con una mayor frecuencia y, al mismo tiempo, desincentivar el uso del vehículo privado en los desplazamientos dentro de la ciudad y zonas metropolitanas.

En el otro extremo, los viajes más baratos para esta categoría se encuentran en M�érida y Palma de Mallorca, donde la bonificación sigue siendo este año del 100% y, por lo tanto, son gratuitos. Tampoco tienen coste alguno en Santa Cruz de Tenerife si se hacen más de 10 viajes al mes. Les siguen Burgos (0,24 euros) y Ceuta, Cuenca, Ourense (todas ellas 0,31 euros).

En cuanto al bonobús sin transbordo, es un título en desuso, pues la mayoría de los títulos multiviajes suelen incluir la posibilidad de hacer transbordo con otras líneas de autobús sin coste añadido. FACUA ha localizado sólo dos ciudades que tiene diferentes precios dependiendo si se cambia o no de vehículo. En Sevilla cuesta 0,41 euros el viaje sin transbordo y 0,46 euros con transbordo. En Cáceres, el viaje sin transbordo cuesta 0,40 euros mientras que si se cambia de autobús sube a 0,55 euros.

Sube el precio por trayecto en 36 ciudades

Tras bajar del 30 al 20% la cantidad financiada por el ministerio de Transportes, la mayoría ayuntamientos han aplicado subidas en sus tarifas de bus urbano en este 2025. De este modo, el precio por trayecto de los viajes con bonobús ha aumentado en 36 ciudades con respecto al que tuvieron en 2024.

Por su parte, hay 20 ciudades que han mantenido los precios que tenían el año anterior y una donde es más barato: Huesca, que ha pasado de 0,85 euros en 2024 (no aplicaba bonificaciones) a 0,42 euros en 2025 (se ha acogido a la bonificación).

Abonos bonificados al 100%

La mayor parte de las ciudades que aplican los descuentos del transporte público lo hacen en un 40% sobre sus tarifas habituales en los títulos de multiviaje y en los abonos mensuales.

Mérida y Palma de Mallorca son las únicas ciudades donde se está aplicando una bonificación del 100%, siendo los viajes totalmente gratuitos para los usuarios que usan habitualmente el bus urbano. Un caso particular es el de Santa Cruz de Tenerife, donde el viaje con trasbordo cuesta 1,15 euros si se hacen menos de 10 viajes al mes. Si se supera dicha cifra, es totalmente gratuito.

Billete sencillo

Del total de ciudades analizadas, son 10 las que han subido en 2025 el precio del billete univiaje o sencillo con respecto a 2024.

En Valencia, este incremento es del 33%, pasando de 1,50 en 2024 a 2,00 euros en 2025. También ha subido un 30% en Ávila (de 1,00 a 1,30 euros), un 11% en Bilbao (de 1,35 a 1,50 euros), un 7,4% en Santa Cruz de Tenerife (de 1,35 a 1,45 euros), un 5,6% en Mérida (de 0,90 a 0,95 euros), un 4,5% en Salamanca (de 1,10 a 1,15 euros), un 3,9% en Barcelona (de 2,55 a 2,65 euros), un 3,8% en Vigo (de 1,57 a 1,63 euros), un 3,1% en Zaragoza (de 1,49 a 1,57 euros) y un 3,1% en Pamplona (de 1,60 a 1,65 euros). Señalar que en ninguna se ha reducido el precio del billete univiaje.

El billete univiaje o sencillo, cuesta de media 1,29 euros en 2025. Con respecto al año pasado, ha subido un 2,0%. La diferencia entre la ciudad más cara (Barcelona, donde cuesta 2,65 euros) y la más barata (Lugo, con una tarifa de 0,64 euros) es de 314%, porcentaje ligeramente superior al que ya había en 2024 (un 298%).

La asociación considera positivo que las operadoras del transporte público urbano vayan ampliando la gama de títulos para beneficiar a los usuarios más frecuentes, siempre que ese cambio vaya aparejado de una mejora en el servicio con, entre otras cosas, un aumento de las frecuencias de paso.

Tarjeta mensual

La tarjeta que permite viajes ilimitados en un periodo de tiempo de un mes se ofrece en 37 de las 57 ciudades incluidas en el estudio. El precio medio del abono mensual en las ciudades española se sitúa actualmente en 18,75 euros, un 18% más que en 2024 cuando estaba en 15,87 euros.

Las ciudades con los abonos más caros son Gijón (39,70 euros), donde este título de viaje ha subido un 100% con respecto al año pasado al no aplicar bonificaciones en 2025, y Murcia (35 euros el bono tarifa plana que incluye también el tranvía).

Por su parte, el bono mensual más barato entre las 57 ciudades analizadas (sin contar Mérida, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife, donde los viajes son gratuitos) es el de Soria (8,60 euros), seguido de Albacete (9,00 euros) y Ciudad Real (11,00 euros).

Diversidad de perfiles y de combinación de medios de transporte

FACUA valora positivamente el fomento del uso del transporte público, más económico y mejor para el medio ambiente, que están haciendo Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos de numerosas ciudades a través de la diversificación de perfiles de uso a través de una mayor oferta de títulos de transporte.

Así, Barcelona no sólo cuenta con numerosas bonificaciones, como la gratuidad del uso del autobús hasta los 16 años, sino también diferentes bonos multipersonales. Entre otros, existe uno específico para situaciones especiales de contaminación. Destaca la Tarjeta Verde, que ofrece la posibilidad de viajar gratis en transporte público durante tres años a aquellas personas empadronadas en el ámbito de la ATM (Autoridad de Transporte Metropolitano) que acrediten el desguace reciente de un vehículo contaminante y que se comprometan a no adquirir otro durante el periodo de vigencia de la tarjeta.

Otras ciudades ofrecen diferentes modalidades de abonos mensuales progresivos, esto es, más baratos conforme más se viaja. Es el caso de San Sebastián o Pontevedra. Entre las singularidades, Palencia aplica una tarifa más elevada de bonobús los domingos y festivos (0,12 euros más cara) y Tarragona tiene precios diferentes en función de si es está o no empadronado en el municipio. En ciudades como Lleida, Girona, Pontevedra o Tarragona conviven los títulos de transporte municipales con los comarcales, que ofrecen una gran variedad de billetes multiviajes.

La asociación destaca también el esfuerzo de algunos servicios de transportes urbanos para unificar títulos y permitir el uso de una única tarjeta en autobuses y otros medios de transporte, como trenes de cercanías, metro, tranvía o en autobuses interurbanos.

Bonificaciones, gratuidad y tiempo de transbordo

Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno ofrece la gratuidad del transporte público urbano y metropolitano para los menores de hasta 14 años. De este modo, durante este periodo se amplía a una franja de edad mucho mayor la gratuidad del servicio para los más pequeños, que varía en función de la ciudad.

Casi la totalidad de las ciudades encuestadas cuentan con una modalidad de carné joven y/o de estudiante que permite aplicar tarifas reducidas a estos colectivos.

La mayoría de ciudades ofrecen la posibilidad de hacer al menos un transbordo entre diferentes líneas de autobuses durante un espacio determinado de tiempo. Este periodo oscila entre los 30 minutos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Logroño, Palencia y Teruel y los 120 minutos de Santa Cruz de Tenerife (según la línea de autobús). En todas las que ofrecen esta posibilidad se contempla al menos un cambio de línea, pero el número de cambios difiere de unas a otras, hasta cuatro en algunos casos.

Casi todas las ciudades cuentan con bonificaciones para diferentes colectivos, como las familias numerosas o monoparentales, personas con diversidad funcional, pensionistas, jubilados, jóvenes y/o estudiantes, desempleados o algún tipo de bono social para personas en dificultades económicas. Sin embargo, no todas tienen bonificaciones para todos los colectivos.