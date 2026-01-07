Un exembajador de España en Estados Unidos da su opinión sobre la amenaza de Trump de invadir Groenlandia

Un asistente a la declaración de Nicolás Maduro revela qué hizo que cambiara su actitud radicalmente: "En ese momento, todo cambia"

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el mundo se pregunta cuál será el próximo movimiento de Donald Trump tras amenazar con la posibilidad de invadir militarmente Groenlandia asegurando abiertamente que "el Ejército es una opción". Donald Trump estaría buscando en Groenlandia rutas comerciales, tierras raras y una posición política respecto a China y Rusia pero, ¿habla totalmente en serio? Para analizarlo, en 'Todo es mentira' reciben a Javier Rupérez, exembajador de España en Estados Unidos.

La opinión contundente de Javier Rupérez

Cuando Pablo González Batiste le pregunta su opinión sobre si esta "amenaza", "advertencia" o "declaración" de Trump sobre Groenlandia "es una fanfarronada más o debemos tomárnosla en serio", el entrevistado es tajante: "Hay que tomárselo en serio". Y, aunque asegura no estar en en la cabeza de Trump "afortunadamente", para Rupérez es "evidente" que los planteamientos que está haciendo "tienen un contenido enormemente peligroso".

Al exembajador le recuerda "mucho" a lo ocurrido en 1938 cuando Hitler amenazó con ocupar los Sudetes, una parte del sur de lo que era Checoslovaquia habitada por alemanes: "Sobre el pretexto de que hablaban alemán quería hacerse con ello y amenazó con utilizar la fuerza si no se le daba". El entrevistado recuerda que el Primer Ministro francés y con el Primer Ministro inglés acabaron cediendo para evitar la actuación bélica, lo que acabó resultando en la invasión de Polonia y, consecuentemente, en el inicio de la Segunda Guerra Mundial: "Ese ejemplo siempre debemos tenerlo en cuenta".

Por esta razón, "hay que decir muy claramente que no se está dispuesto a aceptar ningún tipo de violación flagrante, lo que son los términos del comportamiento internacional según el Derecho que conocemos, y actuar en consecuencia", señala. De no ser así, "es evidente que Trump seguirá adelante" ya que "está encantado con lo que ha hecho en Venezuela". "Yo creo que es absolutamente vital el que se afirme de una manera contundente, como ya ha hecho afortunadamente la Unión Europea, el rechazo de esa participación que supone la ruptura de la integridad territorial de un país miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea", añade.

¿Qué sucedería si un país de la OTAN tuviese que defenderse de otro?

En el caso de que se produjera un "escenario surrealista de primeras" en el que un país miembro de la OTAN invadiese militarmente otro país miembro de la OTAN y se tuviera que aplicar el artículo 5 de los tratados internacionales defendiéndose a sí misma, la OTAN desaparecería, asegura. Por eso, Trump se plantea adentrarse en Groenlandia comprando este país de 57.000 habitantes. Sin embargo, "no parece que Dinamarca esté dispuesto a vender nada", apunta Javier Rupérez.

Por su parte, el exembajador cree que "lo único que tiene en la cabeza es negocio" ya que durante la rueda de prensa tras el rapto de Maduro y su mujer lo único a lo que hizo referencia insistentemente era el petróleo. Por tanto, "hay que pedir, naturalmente, una acción muy contundente por parte de la Unión Europea. Hay que pedir una acción muy contundente por parte de todos aquellos miembros que son prácticamente los primos de la Unión Europea que están dispuestos a actuar en consecuencia y hay que tener muy en cabeza que lo que está planificando es claramente, no ya la ruptura del orden internacional, sino un riesgo de enfrentamiento bélico que prácticamente acabaría con la humanidad tal como reconocemos. Yo creo que ahí estamos, en una situación políticamente y geográficamente y incluso espiritualmente muy, muy, muy, complicada".