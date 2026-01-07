Un testigo de la declaración de Nicolás Maduro y Cintia Flores entra en 'Todo es mentira' y cuenta en profundidad cómo se comportaron ante el Tribunal

Nizar El Fakih entra en 'Todo es mentira' como abogado pero, sobre todo, como testigo de la declaración de Nicolás Maduro para contar en profundidad cuál fue la actitud del hasta el momento presidente de Venezuela. Según relata, "no entra la sala encadenado" puesto que cuando se ingresa a la sala, se le deben retirar las esposas al reo y no deben ser acompañados ni por los funcionarios de la DEA, ni por los custodios policiales por un motivo: "Entras a un recinto que está bajo la administración del juez".

Sin embargo, "esa actitud cambia una vez que él tiene su primer intercambio", asegura. Esto sucede concretamente cuando el juez da inicio a la sesión y le pregunta su nombre" para proceder a identificar a los acusados. Se encuentran en una sala de una corte federal del distrito sur de Nueva York, es decir, en "una de las cortes más importantes de todo el país en materia penal por el la magnitud de los casos que lleva", por lo que "hay un silencio sepulcral" y "nadie se puede mover su puesto".

Tras escuchar de pie la pregunta del juez sobre si es o no Nicolás Maduro, éste responde con una deposición: "Él empieza a hablar de que él es un prisionero de guerra, de que él es presidente de Venezuela, de que él fue extraído ilegalmente, de que él se acoge a la Convención de Ginebra, etcétera". Maduro habla en español, por lo que la interpretación para el magistrado llega unos segundos tarde. Una interpretación que escucha el testigo pues el micrófono se encontraba abierto y la cual le dice al juez que "no está respondiendo a su pregunta".

Momento en el cual le para en seco y le pide que se siente. "Yo no he preguntado por definiciones. Le estoy preguntando por su identidad", le dice justo antes de pedirle que se vuelva a poner de pie. "En ese momento, Maduro cambia el tono completamente, cambia su postura corporal, es un Maduro ya mirando hacia abajo, con un tono más bajo de voz y que entiende quién es la autoridad en esa sala. Entiende que ese juez no le interesa si él piensa que es presidente de Venezuela o no, sino que está allí para ser juzgado por unos crímenes y que el juez tiene la competencia en esa sala para dirigir como esa audiencia se va a llevar a cabo", relata e interpreta el entrevistado.

Y es que "es la primera vez que una autoridad civil es el que le da la orden porque todo lo que precedió fueron actividades policiales de detención con gente súperarmada, con armamento en un operativo militar", puntualiza. Para Nizar El Fakih "es muy simbólico" e "impactante para él" teniendo en cuenta que es "un hombre todopoderoso que gobernó Venezuela por 11 años con todos los crímenes de deshumanidad que se han documentado, violaciones de derechos humanos que están documentados, violando el debido proceso a los defendidos".

Esta fue la actitud de Cilia Flores

La figura de Cilia flores es menos conocida en España pero en Venezuela, en cambio, es muy conocida. La llaman 'La primera combatiente' y es temida también por su poder, un poder derivado del de su marido. Por eso, el equipo del programa siente curiosidad si lo que vio durante el juicio fue a esa mujer poderosa o a alguien derrumbado en sus declaraciones y sumiso como cuenta que estaba el propio Maduro.

"Sin duda alguna, estaba en una posición muy distinta desde el inicio, más similar al Maduro de la segunda parte que te conté. Cilia desde la entrada fue difícil verle el rostro", comenta el entrevistado puesto que "entró mirando hacia abajo". Al contrario de lo que se ve en el retrato, en la vida real lo que pudo apreciar el abogado que se encontraba justo detrás es que "estaba cabeza con cabeza, muy cerca los dos abogados con ella pues no estaba sentada".

Cilia Flores "hacía muchas preguntas porque ella es abogada en Venezuela" aunque, según deja caer a modo de pulla, "se le olvidó el derecho en Venezuela por las violaciones masivas de debido proceso y derechos humano". "Cuando caminaba fue mirando hacia el piso y cuando se retiró fue de igual manera. Nunca saludó a la audiencia como lo hizo Maduro al inicio y nunca hizo contacto visual directo con los que estábamos allí", cuenta el entrevistado.