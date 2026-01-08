Una soltera trae consigo un objeto para el que Lidia Santos ve potencial a la hora de ir a la discoteca

Olivia entra con pie derecho al restaurante más famoso de la televisión pero Carlos Sobera no puede decir lo mismo pues se confunde divertidamente con el nombre de la que será la primera soltera de la noche. "Es un nombre muy común en Escocia así que…", le explica al presentador tras quitarle hierro al asunto. "¿Eres escocesa? No te lo había notado ni en el acento", se sorprende. Y es que la soltera se ha mudado a España para mejorar el idioma y conocer más en profundidad su cultura.

Al sentarse en la barra a esperar al que será su cita, Carlos Sobera siente curiosidad por el objeto que sostiene entre sus manos… ¿Qué llamativo e inesperado utensilio habrá traído Olivia a 'First Dates'? Lo cierto es que, al verlo, se le enciende la bombilla a la nueva camarera de la temporada: Lidia Santos.

Para qué utilizaría este objeto Lidia Santos

"Fui a una clase de baile y me torcí mi tobillo. Es para sentarme y tener un poco de descanso", explica la soltera. Un objeto que consiga que se le venga una idea a la cabeza de Lidia Santos: "A mí esto me vendría muy bien cuando salgo a bailar porque me canso". Al presentador, por su parte, no le parece muy cómodo llevarse éste utensilio: "¿En mitad de la discoteca cómo te lo vas a llevar?".

No obstante, cuando Olivia despliega el objeto, Carlos Sobera se queda alucinado: "Ay, ¡qué pasada!". "Es muy importante para mí porque por un mes, así que mi tobillo tiene más fuerza", señala a solas la soltera.

Y es que una de las aficiones de Olivia es bailar todo tipo de géneros, menos la bachata: "Es un poco, bastante, sensual para una escocesa". Por lo que, confiesa, no le gusta la sensualidad: "¡Soy británica!".

Esta noche espera encontrarse con un chico majo, simpático, al que le guste viajar... pero el presentador decide preguntarle si se refiere a un hombre o una mujer pues por confusión está empleando el femenino. "¡Que aquí la liamos, eh!", bromea Carlos Sobera.

