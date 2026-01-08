First Dates 08 ENE 2026 - 23:24h.

Nico tiene 27 años, es manager de comunicación y estudiante que llega desde Barcelona para encontrar el amor bajo los focos de 'First Dates'. En Colombia conoció a un gran amor, sin embargo, desde hace tres años que lleva en la zona catalana no ha encontrado una persona especial.

Por la puerta llega Adrián, un estudiante de turismo de 23 años que viene desde Madrid para encontrar a su otra mitad. Confiesa que necesita a una persona que esté a su "nivel", aunque lo considera difícil. Nada más encontrarse Nico tiene claro que han acertado con la persona que le han puesto porque le parece "guapísimo". Sin embargo, a Adrián no le gusta el pelo largo de su cita.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que puedan conocerse mejor en una bonita velada. La pareja comienza a hablar sobre sus edades y Nico se ha mojado al decir que tiene cara de "bebé". Él le confiesa que tiene claro el querer hacerse unos retoques como las patas de gallo, y acto seguido le señala a sus dejas para mostrarle que las tiene pintadas. Pese a que el colombiano no le ha dicho nada, el soltero explica a 'First Dates' que "todos tienen sus errores".

Adrián se sincera sobre lo que busca en una pareja: "Soy exigente"

Por otro lado, los solteros hablan sobre relaciones pasadas y el de 23 años confiesa que es muy exigente, le gustaría encontrar a un moreno, alto, simpático y "un poco tóxico". Adrián considera que se necesitan celos y que quiere una relación monógama con hijos. Tras esto, el de Madrid saca el tema de la política: "Me considero de izquierdas, pero también hay parte de VOX que tiene cosas que me gustan, he llegado a pensar que ojalá saliese para ver que pasa".

El de Colombia, sin dar crédito ante las palabras de su cita comenta al restaurante: "No, maricón de VOX, no, por favor". Además, a su cita directamente le suelta el bombazo: "¿Cuál es mi señal de emergencia?"