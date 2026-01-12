Justo antes de conocer la decisión final de los solteros sucede algo que ninguno de los dos se esperaba: Iraia se emociona

Rubén, de 28 años, llega convaleciente al restaurante más famoso de la televisión con un cabestrillo en el brazo. El origen de la lesión fue hace cinco años, cuando el soltero vivía en Lublin, Polonia, al saltar una mesa rompiéndose el cúbito y el radio. Más tarde, concretamente el año pasado, saltando a un río se dio un golpe con la rodilla en el brazo, rompiéndolo de nuevo. Ahora simplemente ha sido operado para quitarle la placa que tenía: "Ya no salto más".

Como hobby, le gusta pensar mucho en sí mismo dándole vueltas a cómo es y su interacción con el entorno. Y es que el soltero sufrió un grave acoso, tanto físico como mental durante su infancia: "En parte, gracias a mis padres he formado esta actitud y la templanza para afrontar los problemas".

Su cita en 'First Dates' es Iraia, una joven de 24 años con una "infancia complicada": "He estado siempre de un lugar a otro". Y es que la soltera tuvo que pasar por un centro de menores donde conoció a un gran amigo a quien considera su hermano. A día de hoy está cogiendo las riendas de su vida y saliendo de su zona de control, "decidiendo vivir la vida y no solo existir", asegura.

La primera impresión al ver a su cita no ha sido la esperada: "No me ha llamado la atención porque me gustan con más altura y, quizás, con otro físico". ¿Cambiará de opinión cuando le conozca durante la cena?

Una inesperada reacción en la decisión final

Llega el momento que todos esperan: la decisión final. ¿Querrán Rubén irse con Iraia? ¿Iraia querrá salir del programa de la mano de Rubén? Lo cierto es que esto pasa a un segundo plano cuando el soltero abre su corazón y se sincera con su cita: "Yo sí tengo una segunda cita con Iraia. Creo que hemos compatibilizado en tantas cosas que creo que no puedo ni ponerle nombre porque quedan tantas cosas por hablar... Es una persona que busca o intenta sacar lo mejor de sí y que te gusta comunicar cómo te sientes y creo que eso es lo más importante porque en base a eso es como todos nos construimos a mejor".

Al escucharle atentamente, unas lágrimas comienzan a recorrer las lágrimas de la soltera: "Ay, perdón. Jolín, no sé por qué lloro. Bueno, gracias". "¿He dicho algo mal?", se pregunta su cita conmovido al ver su reacción.

"No, no, no, pero me he emocionado un poco porque hay veces que necesitas que la gente valore el esfuerzo que haces y que te lo digan así, pues lo agradezco un montón", afirma la soltera mientras se seca las lágrimas.

Sin embargo, cuando le pregunta el equipo si quiere tener una segunda cita con el soltero, ésta responde: "No tendría una segunda cita con Rubén porque físicamente igual no me ha traído, pero a mí me encantaría seguir manteniendo contacto y ser amigos porque me has parecido una persona increíble, me has hecho sentir súper bien y creo que mereces un montón la pena y quiero que también que te vaya súper bien. Te deseo lo mejor".