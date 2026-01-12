Francis decide poner toda la carne en el asador con su cita por un motivo: es un "Peter Pan arriesgado". Pero... ¿esto qué significa?

El salero de Francis y la alegría de Ángeles combinan tan bien que la noche se les va a quedar corta. Sin embargo, deciden aprovechar sus últimos momentos en 'First Dates' por todo lo alto, trasladando su cita al set privado.

"La cena ha estado bien, ha estado divertida, ha sido muy agradable. Y es una persona abierta como yo, nos hemos reído mucho y la verdad que hemos pasado un buen rato", confiesa Ángeles al equipo. Pero cuando la soltera ve sobre la mesa unos pequeños pergaminos, los solteros adoptan dos posturas totalmente diferentes...¿Pasará factura en su romántica velada?

El soltero reflexiona sobre su atrevimiento con su cita

"De los pergaminos paso un poco, eh", advierte Ángeles al ver los pequeños tubos enrollados en el bol cercano a la mesa. Francis, por su parte, quiere echarles por lo menos un vistazo: "Por mirarlo, no nos vamos a perder nada y después, según lo que salga, pues hacemos lo que queramos".

La soltera no parece estar muy de acuerdo. De hecho, cuando su cita le dice que coja uno por él, ésta se niega, acercándole el canasto. El soltero coge uno de los pergaminos, cuyo contenido dice: "Bésame como si fuese el fin del mundo".

Ángeles respira profundamente: "Es que sin conocernos...". Francis no desiste y le pide permiso para darle un beso, eso sí, no en los labios sino en el cuello. El soltero se lanza así a la piscina mientras esta ríe: "Me haces cosquillas".

Un momento sobre el que reflexiona el soltero: "Sé que era arriesgado, pero creo que también era importante. Si tú no arriesgas, no vas a conseguir nada en la vida. Yo siempre soy un Peter Pan arriesgado".

Ambos solteros finalizan su cita bailando y, aunque Ángeles le pregunta para poder acoplarse a él y su ritmo, éste le contesta románticamente: "Me enamoras con todo". No obstante, la soltera insiste en saberlo para poder seguirle: "Un bolero". Los dos disfrutan del momento y Francis parece estar contento con su cita: "La he visto muy bien, la verdad. Nos hemos acoplado y ha habido un momento que hemos estado más abrazados. La he sentido y ella me ha sentido a mí pero con genio y con clase y tacto. Con señorío".