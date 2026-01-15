First Dates 15 ENE 2026 - 23:00h.

Santi, a pesar de no tener experiencia, se muestra abierto a experimentar sexualmente con su cita

Valeria y Santi ha demostrado que 'First Dates' es un lugar donde las confesiones no tienen filtros. Esta vez, fue ella quien dejó boquiabierto a su acompañante al hablar abiertamente de sexualidad, experiencias y curiosidades que no suelen salir a relucir en una primera cita.

Desde el inicio de la conversación, la soltera se mostró directa. Contó que, desde que empezó a bailar twerk, comenzó a trabajar su sexualidad y a conocerse mejor: “Me he dado cuenta de que, a medida que voy avanzando, me abro más sexualmente a descubrir qué es lo que me gusta”, explicó, ante la sorpresa del chico.

Lejos de quedarse ahí, la joven fue un paso más allá y confesó que le atrae la idea de experimentar: “He descubierto que me gustaría algún día hacer un trío, ya sea con una chica o con un chico o del mismo sexo. Al final, todo se tiene que probar, no es cerrarte solo a lo tradicional”, afirmó con total naturalidad.

La conversación subió todavía más de tono cuando sacó a relucir el mundo swinger. La soltera relató que llegó a visitar un club de intercambio de parejas, una experiencia que calificó como “muy hardcore” y que le impactó por completo. Además, se definió como una persona “muy intensa” en todos los aspectos, especialmente en el sexo, dejando claro que le gusta explorar y no ponerse límites si surge la ocasión.

Santi se atreve a probarlo

Por su parte, el soltero confesó que, a sus 28 años, sigue siendo virgen y que está esperando a encontrar a alguien con quien vea una relación “viable” y que le llene “en todos los aspectos”. Una revelación que marcó un antes y un después en la cita. No obstante, él se vio dispuesto a probar de todo y a dejarse llevar por la energía y la picardía de Valeria.

Al final, la diferencia de expectativas pesó más que la curiosidad. Ella fue tajante ante las cámaras: “No conecto con él. Siento que le falta vida”, decía. Una cita que volvió a dejar claro que, en 'First Dates', la química y la forma de entender las relaciones lo es todo.