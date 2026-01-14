First Dates 14 ENE 2026 - 23:10h.

Descubre al completo la cita de Alberto y Fran en 'First Dates'

Alberto tiene 48 años y es profesor y coach emocional. Busca a una persona cuyos defectos se le hagan llevaderos y viceversa. En cuanto al aspecto físico no tiene un prototipo, aunque tiene claro que no quiere conocer a alguien con el pelo largo: "No me gusta". En 'First Dates' cenará con Fran, de 47 años y enfermero.

"Me gustan los colores muy llamativos", explicaba Fran, quien además luce unas gafas naranjas porque "le gusta llamar la atención". El aspecto colorido del soltero ha causado una muy buena primera impresión a Alberto: "Me ha encantado su forma de vestir. Me ha parecido una persona alegre".

Por su parte, a Fran también le ha gustado el aspecto de su cita: "Me parece físicamente muy atractivo". Cuando Alberto ha descubierto la profesión de su cita, ha señalado entre risas: "Tengo tendencia a que me gusten los chicos del ámbito sanitario", a lo que este le contestaba en tono de humor: "O sea... no soy el primero".

La reacción de Fran a la confesión sexual de Alberto: "Qué guarrillo"

En un momento de la cita, Alberto le enseñaba a Fran una foto de su madre y su hijo: "Es mi hijo de acogida. No soy padre biológico, pero si lo he acogido en casa. Tiene la suerte de tener dos familias", le explicaba el soltero a su cita, quien muy sorprendido señalaba: "No conocía esta forma de ser padre. Me ha descubierto una vía".

Más tarde, los solteros hablaban sobre sexo y rápidamente se daban cuenta de que no eran compatibles. Fran le confesaba a su cita que nunca ha tenido pareja, pero que su vida sexual es muy activa. En ese momento, Alberto le preguntaba si tenía la fantasía de practicar sexo en grupo y este le sorprendía con su respuesta:

"Es que lo he hecho entonces... No me pareció mal. No soy un mojigato", desvelaba Fran. Una sorprendente confesión a la que Alberto respondía: "Qué guarrillo". Y es que el soltero siente que su cita tiene mucha más experiencia que él: "Necesito ver. Soy un poco analítico". "No se puede analizar todo. En determinadas circunstancias hay que dejarse fluir un poco", le respondía Fran.

Finalmente, los solteros tomaban la decisión final. Fran era el primero en responder: "No me importaría tener una segunda cita, me gustaría". A continuación Alberto contestaba: "No te puedo poner ningún pero a nivel racional, pero no he sentido es esa parte instintiva. He sentido mucho pudor y mucho freno. Creo que mi cuerpo en ese sentido no ha funcionando bien así que no tendría una segunda cita contigo como pareja".