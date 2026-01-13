Una soltera de 'First Dates' deja a su cita sin palabras con un gran zasca: ''Te quedaría un poco grande''

First Dates 13 ENE 2026 - 23:00h.

Descubre cómo ha ido la cita de Juan y María ¿Se irán juntos?

Las inesperadas lágrimas de una soltera de 'First Dates' ante las palabras de su cita en la decisión final: "¿He dicho algo?"

Juan, de 65 años y María, de 63, son dos personas a las que les encanta disfrutar la vida y acuden a 'First Dates' para encontrar de nuevo el amor. Él está viudo desde hace unos años, pero ahora cree que está preparado para una nueva relación aunque confiesa que es algo que ''no se supera nunca''.

María cree que es una persona con mucha personalidad y un carácter fuerte pero llevadero. Le gustan los hombres más altos que ella y confiesa que eso es algo que no le gusta de su cita. Además, cuenta que quiere comerse el mundo porque debido a su trabajo y a su hijo no ha tenido tiempo.

Durante la cita ambos se han abierto y han compartido sus gustos y opiniones. Los dos han hablado sobre sus relaciones y María cree que Juan sigue deprimido tras la muerte de su mujer, aunque admite que lo entiende perfectamente. Él se ha desecho en piropos con ella, que lo ha agradecido.

Pero en un momento dado de la conversación, María ha notado una gran red flag para ella después de que él le confesara que tiene carnet de conducir pero no coche: ''Le tendría que llevar yo y a mi me gusta que me lleven'', aunque ha preferido no decírselo a la cara a él.

Juan se ha interesado y le ha preguntado si le gustan los animales porque él tiene una perra: ''Tiene cuatro años, ella me lleva a mi, no yo a ella'', además confiesa que sale mucho con sus amigos, que tiene varios grupos y que sale mucho a bailar, a cenar y a cantar a karaokes, pero ella no se lo cree: ''Creo que está solo con su perra''.

La decisión final

Pese a que a Juan le ha gustado mucho María, ella no está del todo convencida porque ha visto varias red flags en él. Llegada la hora de la decisión final, ambos vuelven a verse ¿Habrá cambiado María de opinión y le dará una oportunidad a Juan para tener otra cita fuera del restaurante?

Juan es el primero en tomar la palabra y admite que le gustaría tener otra cita con ella: ''Me ha parecido una mujer encantadora, simpática y creo que tenemos muchas cosas en común. Aquí me tienes para lo que tú quieras''.

Pero María no está convencida: ''A mí lo que me pasa... ¿Tú has notado la química? Es que no hemos hablado de amor, de sentimientos y yo es que necesito una persona... Yo tengo mucho carácter, tengo temperamento y yo creo que te quedaría un poco arriba, lo digo a tu favor''.

Juan admite que no la entiende y ella se lo explica: ''Busco una persona que me haga reír, ha estado bien la conversación, pero te veo un poco triste. Sé lo que quiero y prefiero seguir así, pero un tío chapó''.