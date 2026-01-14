First Dates 14 ENE 2026 - 23:25h.

Fabio tiene 36 años y es empresario. El soltero vive en Tenerife aunque es originario del sur de Italia. Vino a España por dos razones: el clima y el idioma: "El español es lo más sensual del mundo". Busca una mujer con "la m grande", es decir, con carácter. Cenará con Elisa, de 24 años y creadora de contenido.

La soltera asegura que tiene un rollo bastante sencillo, pero que algunas personas dicen que es hippie. Sus amigos suelen decirle que despierta mucha ternura y dulzura. Nada más verse, ambos se han gustado físicamente. Aunque, al descubrir su diferencia de edad los dos han pensado que podría suponer un problema a la larga.

Ya sentados en la mesa, Elisa le contaba a Fabio lo que busca en una relación: "Depende un poco de con quien este y lo que le guste a la otra persona. He tenido relaciones abiertas que han funcionado muy bien y relaciones cerradas en las que he estado súper feliz”. Una declaración con la que el soltero se mostraba totalmente de acuerdo: "Creo que pensamos de la misma manera".

Los solteros hablaban sobre sexo y Fabio le decía a Elisa que la ve bastante tranquila en ese aspecto. Ante esto, la soltera le decía que se estaba equivocando con ella: "Si tu supieses..." Una afirmación que hacia que el soltero le dijese con una sonrisa: "Pareces fuego bajo cenizas". Además, le pedía a su cita que se levantase para poder verla bien. "Le doy un nueve", aseguraba.

Antes de terminar la cita, los solteros se dirigían a la sala de intimidad total y miraban con curiosidad y picardía a la palanca que apagaba las luces. El soltero no desaprovechaba la ocasión y se lanzaba a besar de manera apasionada a su cita. La temperatura no paraba de subir y los dos decidían bajar la palanca para continuar besándose a oscuras. "Me he quedado con ganas de más", decía la soltera antes de abandonar la sala.

A la hora de tomar la decisión final, Fabio era el primero en responder: "Pues claro que sí. Me gustó, pasé un buen rato". Seguidamente, Elisa daba su respuesta: "Puede que sí, puede ser divertido". Tras esto, el soltero se levantaba y volvía a besar a su cita, a la que después cogía de la mano para abandonar el restaurante junto a ella.