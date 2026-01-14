First Dates 14 ENE 2026 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de Marco y Anto en 'First Dates'

La gran cobra de una soltera de 'First Dates' que ha dejado en shock a su cita: ''No soy fácil, que se lo trabaje''

Compartir







Anto tiene 20 años y es estudiante de filología inglesa. Se considera una persona muy tímida y no le gusta el contacto. Nunca ha tenido pareja y llega a 'First Dates' con ganas de enfrentarse a su primera cita. La soltera se refiere a si misma en masculino: "No me identifico como trans. Soy una mujer biológica que me expreso en masculino", le explica a Carlos Sobera.

La cita de Anto es Marco, de 28 años y diseñador. Al igual que la soltera, que llegaba al restaurante con un cuaderno de dibujo en las manos, al soltero le encanta dibujar. Ambos han tenido una buena primera impresión. "Entraría dentro de mis estándares. Me ha gustado", confesaba ella. "Es guapa. Me parece atractiva", aseguraba él.

Una vez sentados en la mesa, los soltero han comenzado a hablar sobre las dos aficiones que tienen en común: dibujar y escribir. A medida que iban hablando, el interés de Marco en Anto crecía: "Tiene un mundo interior bastante interesante y creo que podemos complementarnos bastante bien".

Marco alucina al descubrir que Anto nunca ha tenido pareja

La cita avanzaba de manera positiva y Marco aprovechaba para preguntarle a Anto sobre sus relaciones pasadas. Sin embargo, el soltero no esperaba la inesperada confesión que le hizo su cita sobre su vida sentimental: "No tengo ningún tipo de experiencia porque me he centrado demasiado en los estudios y no he sacado tiempo hasta ahora", aseguraba ella. Una declaración que pillaba por sorpresa a Marco: "No me esperaba algo así".

A pesar de que Anto no tiene experiencia en el amor, tiene claro desde hace mucho tiempo que es bisexual y no dudaba en contárselo abiertamente a su cita. Por su parte, Marco le desvelaba a la soltera que él también es bisexual aunque, en estos momentos, está buscando una chica y admitía sentirse muy atraído por las personas andróginas: "Me gusta bastante". Ante esta declaración, la soltera aseguraba: "Yo siempre visto de hombre".

Marco se lanzaba a explicarle a Anto sus gustos y lo que buscaba en el aspecto sexual: "Me gustaría ir despacio, ir explorando ese tipo de cosas paso por paso, pero soy como muy pegajoso". Una declaración que echaba para atrás a la soltera que no dudaba en frenarle los pies: "Me vas a tener que perdonar, pero yo contacto... Eso lo vas a tener que dejar para más adelante cuando haya intimidad, pero ahora mismo no. Yo aquí estoy recién empezando como quien nace de una semilla".

Antes de tomar la decisión final, los solteros disfrutaban del karaoke y Marco sentía que Anto le transmitía mucha "paz y tranquilidad". Motivo por el que no ha dudado a la hora de decidir si quiere una segunda cita con ella: "Sí, me gustaría conocerte más. Me parece agradable y eres mona". Por su parte, la soltera contestaba: "Pues la verdad que sí que me ha convencido. Falta seguir un poco más para adelante y pasito a pasito".