First Dates 13 ENE 2026 - 22:45h.

Descubre cómo ha ido la cita entre Uxía e Ismael en 'First Dates'

Las inesperadas lágrimas de una soltera de 'First Dates' ante las palabras de su cita en la decisión final: "¿He dicho algo?"

Compartir







Uxía tiene 19 años y quiere nuevas experiencias en su vida, por eso busca a alguien con las mismas ganas que ella de vivir la vida. La soltera llega a 'First Dates' y le confiesa a Carlos Sobera que su forma de vestir es así porque le encantaría ser como María Antonieta.

A nuestra soltera no le ha ido bien en el amor y confiesa que necesita una relación en la que ella sea una princesa, aunque busca a alguien que no se agobie y que le guste estar con ella. Cenará con Ismael, de 23 años, que se considera atento y que confiesa que le gusta la cercanía y estar pendiente de la otra persona.

La primera impresión ha sido buena para ambos, los dos han coincidido en gustos y la conversación ha fluido mucho. A Ismael le encanta que ella haga cosplay y cree que ''si todo va bien'' a él también podría gustarle meterse en ese mundo. Los dos han hablado de lo que buscan y también han estado de acuerdo en eso.

En un momento dado de la conversación nuestros solteros han hablado sobre sus relaciones pasadas y se han abierto por completo. Ismael le ha contado cómo acabó su relación de tres años: ''Me dejó por otro, de un día para otro me dijo que no sentía lo mismo y al día siguiente ya tenía una foto compartida''.

Tras escucharle, Uxía le ha entendido: ''Pobriño que le dejaron por otro, esas historias me dan muchísima pena'', después él ha hablado del tema sexual y ella se ha sorprendido: ''Soy la persona menos sexualmente activa, lo he hecho con dos, tengo mis pequeños complejos con ello, la primera vez fue mal, no quería, no lo disfruté y me pegó una ETS, me llevé un susto bastante grande''.

La decisión final

La cita entre Uxía e Ismael ha ido muy bien, la conversación ha fluido y ambos han mostrado intereses en común ¿Decidirán abandonar el restaurante del amor de la mano?

Nada más verse de nuevo en la toma de la decisión final, Ismael se ha pronunciado primero: ''Me encantaría tener una segunda cita, una tercera y las que hagan falta. Me ha parecido una chica muy simpática, creo que puedo congeniar bastante bien con ella, es mona y compartimos bastantes gustos''.

Pero Uxía admite que no ha sentido ese feeling: ''Me caes muy bien, podríamos ser amigos, pero no ha habido chispa por mi parte. Buscaba a alguien con un poquillo más de seguridad y simplemente creo que no sentí esa chispa''. Ismael admite que es algo que ''se podía esperar'', pero confiesa que tenía esperanza.