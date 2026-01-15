La alegría de una soltera al escuchar lo que busca su cita en 'First Dates': "Estamos de acuerdo"

First Dates 15 ENE 2026 - 23:10h.

Así ha reaccionado Carmen durante su cita con Abel en 'First Dates'

Una soltera de 'First Dates' deja a su cita sin palabras con un gran zasca: ''Te quedaría un poco grande''

Compartir







Carmen viene de A Coruña y tiene las ideas muy claras de lo que está buscando en 'First Dates': "Quiero una amistad. Sin nada de convivencias y dar explicaciones de si entro o si salgo, ni nada. Estoy disfrutando a tope, ¿Voy a renunciar a eso? Ni loca", decía ella con una energía increíble mientras hablaba con Carlos Sobera.

Para su cita a llegado Abel, de 71 años, que le ha llevado un ramo de flores a Carmen como detalle, algo que ha gustado mucho a la gallega. Por su parte, Abel también ha tenido una buena primera impresión de su cita. Además, ambos comparten un pasado viviendo en el extranjero, él en Suiza y ella en Caracas, y en la actualidad viven muy cerca en la provincia de A Coruña: "Eso te educa mucho si vives en otro tipo de sociedades", reconocía ella.

"Mis impresiones son fabulosas. De momento estoy encantado", reconocía Abel. Y, por lo que han dicho en la cena, la cita no va dirigida hacia un interés romántico, más bien hacia una bonita amistad, pues Abel busca lo mismo que Carmen: una compañera de viajes, para hacer planes juntos y disfrutar de la vida.

"Muy bien, Abel"

A Carmen se le ha iluminado la mirada al escuchar que Abel no quiere una convivencia con la otra persona: "No me encuentro preparado para ello", afirmaba él. Esta frase, que podría ser un problema para otras personas, ha supuesto un alivio para la gallega: "Neno, estamos de acuerdo. Muy bien, Abel", decía con una sonrisa en la cara de la emoción. Él ha reconocido que están de acuerdo en muchas cosas y que van "muy bien" para seguir hablando en un futuro. ¿Surgirá una bonita amistad entre ellos?

La decisión final

Ambos han llegado a la decisión final como les caracteriza, con las ideas muy claras. Carmen ha dicho que sí le gustaría tener una segunda cita con Abel porque "a una persona interesante, siempre es interesante seguir conociéndola" y le ha definido como un caballero "de los pies a la cabeza".

Por su parte, el gallego ha respondido que tendría una, dos, tres y "las citas que surjan" con Carmen, después de la buena conexión que han tenido los dos durante su cena en 'First Dates'. Abel y Carmen nos han dado una lección: lo más importante es la conexión, y así se podrán construir relaciones únicas sin importar si son de amistad o románticas.