La soltera enseña el ritmo canario a su cita en el reservado de 'First Dates'

La decepción de un soltero de 'First Dates' tras conocer a su cita de la noche: "Esperaba una brasileña o una rusa que me de juego"

Compartir







Sandra, una canaria de 55 años que llega al restaurante de 'First Dates' a buscar el amor. Y es que tuvo la suerte de conocer al amor de su vida pero su pareja falleció: "Aprendí a vivir con ello". Para la soltera es importante que su cita provenga de las Islas Canarias puesto que quiere que sea una relación "muy distante".

El soltero que el programa tiene preparado para ella es Matteo, un italiano residente en Tenerife de 58 años que tuvo que aprender los ritmos de las islas. "Al verle, siento que sí puede encajar conmigo", confiesa ella al equipo. "No es mi prototipo de mujer", revela Matteo. Sin embargo, rápidamente encuentran puntos en común... ¿Triunfará el amor entre ellos?

Las clases de baile de la soltera

Ya en el reservado del restaurante más famoso de la televisión, Matteo deja sus miedos atrás y decide lanzarse a aprender a bailar con su cita. Y, aunque hay ciertos pasos que se le complican más que otros, lo cierto es que el soltero no se rinde en ningún momento: "Eso yo no soy capaz, pero voy a intentarlo".

Sandra, su cita, ríe a carcajadas al ver al soltero 'mover el esqueleto'. "Es que es un tronco, es un tronquito. Tiene mucho que aprender, pero aquí estoy yo", le confiesa al equipo cuando se encuentran a solas con la cámara. ¿Decidirá finalmente darse una segunda oportunidad fuera del programa?

La decisión final

Los solteros se saludan con dos besos pues llega el momento final de su cita. Sin embargo, Matteo quiere saber de primera mano si Sandra se lo pasó bien durante la velada: "Lo pasé súper bien. Ha sido muy cómodo".

Por lo que, cuando al soltero le hacen la gran pregunta de si le gustaría tener una segunda cita con ella, él responde: "Sí, me gustaría tener una segunda cita con Sandra primero, para que me enseñes a ser un canario mejor. Segundo, me enseñe Lazarote. Y tercero, a bailar".

A la soltera, por su parte, también le gustaría tener una segunda cita con Matteo: "Es muy educado y sabe estar, tiene una conversación súper fluida. Así que, con dos respuestas afirmativas, ambos se cogen de la mano y desaparecen para continuar conociéndose lejos de las cámaras.