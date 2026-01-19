Tras un beso apasionado en 'First Dates', un soltero sorprende a su cita con su inesperada decisión final
La temperatura de la cita de dos solteros sube pero, todo se enfría tras un inesperado giro final
Al ver a los solteros durante la cena "de muy buen rollo", la camarera decide acercarse hasta la mesa y proponerles ir al reservado del restaurante más famoso de la televisión: el de 'First Dates'. "¿Qué me tienes preparado?", pregunta con picardía uno de ellos. "Una sorpresa... Veniros", responde ella invitándolos a seguirla.
Sin pensárselo dos veces, ambos le siguen. En el lugar, abren pergaminos que les ponen a prueba para ver hasta dónde se atreven: "Tengo que darte un beso apasionado". "¿Me vas a dar un beso apasionado?", le contesta su cita. A ambos les parece "un poco apresurado", por lo que el soltero decide aventurarse a dárselo en otro lado: el cuello.
Un gesto que sube la temperatura de la cita: "Te voy a dar un beso". Momento en el que los solteros cierran la velada con un apasionado beso que acaba chocando con la decisión final que toma uno de ellos.
El inesperado giro en la decisión final
Los solteros se saludan con dos besos cuando se encuentran en la decisión final. Uno de ellos le pregunta cómo le ha visto y si le ha gustado la cena junto a él, a lo que su cita responde: "Bien, la verdad que he pasado un rato muy bien. Divertido contigo". Algo con lo que está de acuerdo el otro soltero: "Un ratito agradable, ¿verdad? Lo hemos pasado chuli".
Con estas declaraciones, nadie se esperaba el giro inesperado que ha acabado sucediendo cuando le han preguntado a Adrián si tendría una segunda cita con Adrián, a pesar de que el primero de ellos ha accedido: "Yo no tendría una segunda cita contigo porque siento que me ha faltado conexión o sentir algo más. Me lo he pasado muy bien, pero siento que me ha faltado algo".
Un sentimiento mutuo que ha sentido su cita, pero que había decidido dejar pasar para seguir conociéndose y ver qué sucedía entre ellos: "Sí, por eso mismo yo me remitía a permitirnos una segunda cita para ver qué se podía dar. Pero bueno, gracias igualmente por la oportunidad".