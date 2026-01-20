First Dates 20 ENE 2026 - 23:15h.

Descubre al completo la cita de Loli y José Manuel en 'First Dates'

Loli tiene 67 años, es limpiadora jubilada y representante sindical; llega desde Málaga para encontrar a su otra mitad bajo los focos del mejor restaurante del amor, 'First Dates'. Al llegar a la barra del restaurante Carlos Sobera se ha sorprendido ante las miraditas que la soltera echaba a Matías, camarero del restaurante.

Lo que no esperaba el presentador es la reacción de Loli, y es que ella no ha dudado en confesarle que ha tenido uno como él. Entre risas le explica que ha estado durante 25 años con alguien 10 años menor que ella, a lo que él comenta: "Con razón tenias esa esencia tan jovial". Físicamente espera a una persona alegante.

José Manuel tiene 67 años, es comercial jubilado y llega desde Jaén presentándose ante 'First Dates' con un chiste: "En canarias tengo 66 años. He llegado a decir 56 y me han creído". Desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse, a ella no le acaba de gustar porque "las personas barrigonas me dan coraje". Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa para que la pareja pueda conocerse mejor.

Loli y José Manuel debaten sobre política y la Iglesia

La pareja inicia sus primeras conversaciones mientras disfrutan de la cena. Loli habla sobre hijos y le cuenta que tiene cuatro. Él tiene dos, una que vive en Canarias y otro en Jaén. Tras esta conversación, la soltera siente que su conversación era bastante simple y asegura que "podría tenerla mismamente en un autobús". Además, le comenta que tiene una hija gatuna de dos años en casa y que es una gran compañía, a lo que Loli detalla que no le gustan, tuvo ya animales pero, ya no quiere más.

Por otro lado, el tema de la política sale a la mesa y salen las primeras incongruencias. Loli confiesa que la Iglesia es política porque tiene los mismos poderes que el Gobierno, sin embargo, él le comenta que a día de hoy los que se van de "rositas" son los políticos. Ella no duda en explicarle que es algo que ha vivido; sin embargo, él le menciona la disonancia cognitiva y que "cada uno ve la verdad que le da gana". Loli explica que es sindicalista y que se mueve mucho en estos ambientes y no ve a su cita como una futura pareja.