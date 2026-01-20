First Dates 20 ENE 2026 - 23:00h.

Carla tiene 46 años es trabajadora social y estudiante de Pontevedra. Llega hasta el mejor restaurante del amor para encontrar a su otra mitad y como no podía ser de otra manera lo hace bajo las manos de 'First Dates', quién le pondrá frente a ella a la que puede ser su persona ideal.

8- La soltera confiesa que llegó con su madre hasta España de manera ilegal y que gracias a una familia de Salamanca que las acogió hoy ella puede estar aquí. Asegura que su vocación puede provenir de esto. Lidia Santos se ha enternecido al escuchar la profunda historia de Carla, quién le confiesa que llegó hasta el país con tan solo tres meses. Ahora ella ha conseguido "trabajar, cotizar y tener dos pisos", detalla.

En el amor tiene claro que no le ha ido del todo bien. En un principio lo define como "fatal", pero al comentarlo más a fondo con la camarera le explica que los principios son muy buenos hasta que descubres "detallitos de ITV". Carla espera casarse ante Dios porque considera que tiene un mayor valor.

La química entre Unai y Carla se palpa en el ambiente del restaurante

Unai tiene 44 años, es un chófer privado que llega desde Bilbao, Vizcaya para encontrar el amor. Se considera cariñoso porque le gusta hacer sentir bien a su pareja. Ya desde la barra del restaurante la pareja comienza a conocerse, al de Bilbao le ha encantado desde el primer momento porque considera que es "espectacular". Sin embargo, ella nota en él que es algo mayor y esperaba a alguien más "atlético".

Tras esto, Lidia Santos les acerca hasta la mesa para que la pareja pueda descubrir si están hechos el uno para el otro o si, por el contrario, esto se queda en una bonita amistad. Ambos coinciden en que les gusta hacer cualquier plan. Ella le ha preguntado si es un amante del cine, él le confirma que sí y que las películas de miedo las disfruta pero se lleva buenos sustos. Ante esto, ella entre risas comenta que no es capaz ni de ver un tráiler.

Unai no ha dejado de hacer comentarios graciosos algo que ha encantado a la soltera porque ve en él una persona con la que pasártelo bien. Para ella la risa es "energía" y lo siente necesario. El soltero explica que pese a que el físico es importante, más aún lo es el conjunto de la persona, sumándole esa parte divertida.