Juan Luis, 'Juanlu' para sus amigos, tiene 23 años y nunca ha experimentado ninguna relación romántica o sexual: "Estoy muy liado". Le encanta la literatura y se define como una persona "muy barroca": "Quiero que el amor dure hasta el fin de los días, más allá de la muerte". En 'First Dates', cenará con Sara, una chica italiana de 23 años.

Antes de que su cita llegase, Carlos Sobera le lanzaba una propuesta a Juanlu: "¿Te gustaría recibirla recitando Quevedo?" Una petición a la que el soltero aceptaba con entusiasmo. Tras esto, la soltera entraba por la puerta del restaurante mientras Juan Luis la esperaba de pie y listo para sorprenderla.

En cuanto vio a Sara, Juanlu empezó a recitar mientras la miraba a los ojos. "¡Felicitaciones!", exclamaba Sara cuando el soltero terminó de recitar. Y es que, este gesto tan romántico, sorprendió gratamente a la soltera que confesaba: "Me impresionó porque recitó una poesía y es una cosa muy romántica que ya no se hace".

Nada más comenzar la cita, Juan Luis le preguntaba a Sara si le gustaba la lectura y ella respondía: "Leo muchas novelas, pero me gustan pocos géneros". Por su parte, el soltero comentaba: "A mi me gusta el Siglo de Oro español". En ese momento, ella añadía que en bachillerato le gustó mucho estudiar "Gabriel García Lorca", algo que hacía que Juanlu corrigiese de inmediato su error: "Gabriel García Márquez". "Ay, perdón", respondía ella avergonzada.

Más adelante, la soltera se interesaba por conocer lo que buscaba Juanlu en una relación y le preguntaba si quería formar una familia: "O formo una familia o nada", respondía él, para seguidamente preguntarle a la soltera por sus relaciones pasadas. "Tuve como una una relación, pero no era seria. No por mi parte porque quería más, pero la otra parte no quería. Estuvimos juntos 4 meses".

Sara aprovechaba para preguntarle al soltero sobre su experiencia en el amor y en el sexo y este la sorprendía con su respuesta: "No he tenido nada. Me han gustado, pero no ha sido correspondido". Ante la respuesta de Juanlu, la soltera le preguntaba si era una persona conservadora que quería esperar hasta el matrimonio. "No, eso no", contestaba él de inmediato.

La decisión final de los solteros

A la hora de tomar la decisión final, Juan Luis era el primero en responder: " A mi si me gustaría una segunda cita, me ha parecido una chica de 10, con valores". Por su parte, Sara contestaba: "A mi también. Nos podemos conocer un poco más y ver lo que pasa". "Te voy a recitar poemas por la noche", añadía él antes de irse junto a la soltera del restaurante.