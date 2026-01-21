First Dates 21 ENE 2026 - 22:55h.

Descubre al completo la cita de Alberto y Rosa en 'First Dates'

Rosa tiene 66 años y está jubilada. La soltera llega a 'First Dates' con muchas ganas de encontrar pareja porque "lleva mucho tiempo sola". Busca un hombre que sea afín a ella, alegre y con ganas de vivir, pero que, sobre todo, sea independiente: "Que no sea una mochila". Su cita es Alberto, un empleado de banca jubilado de 79 años.

El soltero tiene muy claro lo que busca en una mujer, y así se lo contaba a las cámaras del programa: "Las mujeres me gustan guapas, a ser posible con el pecho grande, delgadas y con los ojos claros. Armoniosas en general". Unas expectativas que Rosa ha cumplido: "Es muy atractiva, guapa, alta y con buen tipo", aseguraba. Sin embargo, a la soltera no le ha gustado la forma de vestir de su cita: "Le pondría un poco más moderno".

Nada más sentarse en la mesa, Alberto y Rosa, que están disfrutando plenamente de su jubilación, hablaban sobre sus aficiones y ambos coincidían en su pasión por el teatro. Además, los solteros se decían sus signos zodiacales y ella, que es virgo, se escandalizaba al descubrir que él es géminis: "Uff... Los géminis sois un poco extraños".

El soltero se siente identificado con la dura historia de su cita

Los solteros continuaban conociéndose y, después de que Alberto le contase que tiene una hija de 10 años, Rosa le hablaba sobre su viudez, declarando que "el amor es maravilloso, pero duele mucho". Y es que se quedó viuda tras 25 años de matrimonio: "Hasta que la muerte nos separó", explicaba la soltera, que además compartía la causa del fallecimiento de su marido: "Fue por una enfermedad, un tumor cerebral. Tuvimos 11 meses de lucha". Un durísimo momento que ha supuesto un cambio total en su vida.

Al escuchar la dura historia de Rosa, Alberto se sentía muy identificado: "Que se quedara viuda muy joven me produce tristeza porque mi papá se murió también muy joven. Sé lo que es eso por parte de mi madre, que se quedó viuda muy joven, y se lo que significa para los hijos quedarse sin padre tan jóvenes. Yo tenía 18 años ya, pero un padre y una madre te marca de por vida", contaba muy conmovido el soltero.

La decisión final de los solteros

Al terminar la cita, los solteros han tenido que tomar la decisión final. ¿Quieren o no quieren una segunda cita? El primero en responder era Alberto, que lo tenía bastante claro: "Sí tendría una segunda cita. Me parece una mujer, además de guapa, con buen tipo, agradable, simpática y educada. Me ha gustado mucho".

Sin embargo, Rosa, que no había sentido lo mismo, contestaba: "No tendría una segunda cita. No ha habido esa atracción física. Tenemos muchas cosas en común, pero el compacto ese me ha faltado", explicaba la soltera antes de que ambos abandonase, cada uno por su lado, el restaurante.