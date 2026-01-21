First Dates 21 ENE 2026 - 22:40h.

Descubre al completo la cita de Iago y Diana en 'First Dates'

La reacción de un soltero al descubrir la dura infancia de su cita de 'First Dates': "Me he quedado a cuadros"

Compartir







Por la puerta del restaurante de 'First Dates' entra Iago, un ingeniero de datos de 32 años. El soltero es reconocidamente bisexual: "Cuando me apetece con alguien y hay afinidad, lo que haya entre las piernas es lo de menos", asegura. Busca una persona con las cosas claras, ambiciosa, con carácter y autoridad: "Que me ponga ciertos límites, porque sino para mi todo es campo"

Cenará con Diana, una ingeniera de software de 27 años. La soltera dice ser "falocentrista" porque "le gusta mucho el pene". Al ver a Iago su primera impresión no ha sido buena: "No es mi tipo. Yo soy muy clásica y él es un poco alternativo", declaraba. A él le pasaba lo contrario: "Es mi prototipo de mujer, con curvas".

Ambos se han sorprendido mucho al descubrir que trabajan en el mismo sector, algo que ha hecho que Iago ganase puntos a favor: "Me gusta que sea ingeniero porque busco en un hombre que sea afín conmigo, sobre todo en estudios", aseguraba Diana, que durante la cita se iba dando cuenta de que quizás no era tan diferente al soltero como ella pensaba: "Tenemos tanto en común que me asusta".

La soltera, muy sorprendida al conocer la orientación sexual de su cita: "¡Qué fuerte!"

Los solteros hablaban sobre sexo y Diana confesaba: "Mientras no estoy en pareja soy prácticamente asexual. He tenido citas, pero si no hay un vínculo real no me apetece. Si estoy en una relación y estoy enamorado, ya depende de la dinámica. Me adapto mucho a si eres muy activo o si somos casados de 60 años". Por su parte, Iago declaraba: "Le doy mucha importancia tanto en relación como fuera".

Además, el soltero le contaba a su cita que es "abiertamente bisexual", lo que hacía que esta se quedase con la cara a cuadros y exclamase: "¿En serio? ¡Qué loco! No parece, ¿eh?. Te daba por hombre 100% hetero". Muy sorprendida por la orientación sexual de Iago, Diana le confesaba a las cámaras del programa: "Si sé que a mi novio también le gusta el pene como a mi es como extraño".

Ante la reacción de sorpresa de su cita al conocer su orientación sexual, Iago aseguraba: "No me ha aparecido que se lo haya tomado como algo negativo, pero creo que puede ser una cosa con la que no esté muy de acuerdo. Creo que ahí es dónde pueden entrar sus dudas o que me diga que no por este tema".

La decisión final de los solteros

Más tarde, los solteros iban a la sala de intimidad total y bailan muy pegados una bachata. A ella, le ha encantado que él tomase la iniciativa: "Para el baile soy un poco torpe. El hecho de que él tuviese iniciativa me ha gustado". Por su parte, Iago confesaba que, si por él hubiese sido, le habría dado un par de "morreos" a la soltera.

A la hora de responder si querían una segunda cita, Iago era el primero en responder: "Sí, me gustaría. Me parece una chica muy guapa y lo que me ha comentado de lo que busca en un hombre me ha cuadrado". A continuación, Diana daba su respuesta, asegurando que hasta ella misma estaba sorprendida por la decisión que iba a tomar: "Increíblemente y fuera de las expectativas que tenía, sí me gustaría. Siento tenemos mucho en común. No eres nada mi tipo y aun así tengo ganas de conocerte".