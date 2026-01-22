First Dates 22 ENE 2026 - 23:00h.

Los dos se han divertido durante su cita en 'First Dates' y han hablado de muchos temas

La dura historia de una soltera de 'First Dates' conmueve a su cita: "Me produce tristeza"

Compartir







La mirada de Fran está llena de juventud y, según comentan quienes le rodean, también desprende un cierto aire de “malote” que no pasa desapercibido. Su vitalidad salta a la vista y el deporte, junto al cuidado personal, es una parte fundamental de su estilo de vida. Con estas cartas de presentación, el gerundense llegaba a 'First Dates' dispuesto a encontrar a alguien especial.

Para cenar con él ha llegado Mayte, desde Valencia, quien no ha dudado en definirse como “positiva, sorprendente y predecible”. Desde el primer momento, ambos han mostrado una actitud abierta y relajada, aunque pronto ha surgido un tema que podría marcar el rumbo de la cita. Fran tiene claro que los hijos pueden ser un impedimento en una relación estable… ¿será este un obstáculo insalvable entre ellos?

Conforme avanzaba la cena, la conversación fue ganando confianza y subiendo de tono. Ambos se atrevieron a hablar sin tapujos de su vida íntima. Fran fue el primero en sincerarse y reconoció que llevaba mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales: “Hace mucho que no tengo ni sexo de calidad, ni sexo”, confesaba con total naturalidad.

Lejos de incomodarse, Mayte respondió con una confesión que sorprendió y arrancó sonrisas. Desde que se divorció, tampoco ha tenido encuentros íntimos: “Soy masajista, pero no sé tocarme. Sé tocar a los demás, pero…”, comentaba entre risas, provocando la complicidad de su cita. La valenciana fue incluso más allá y admitió que llevaba más de 15 años sin relaciones. Ante esta revelación, Fran no pudo evitar bromear: “Yo menos tiempo, si no ya me habría metido a monje”.

Entre preguntas atrevidas, confesiones personales y sentido del humor, ambos compartieron un momento distendido en el que no faltaron las risas, la cercanía y una evidente complicidad. La conexión fue tal que la velada continuó en el reservado del restaurante, donde se animaron a bailar y dejarse llevar por la música. Un momento que terminó de conquistar a Fran, visiblemente impresionado por la actitud de Mayte.

Su decisión final

Llegado el momento de la decisión final, Fran tenía claro que quería más: “Se me ha hecho corta. Podríamos tener una segunda cita”, confesaba el catalán. Mayte, por su parte, también se mostraba dispuesta a repetir para seguir conociéndose y comprobar cómo podían evolucionar las cosas entre ellos. Las ganas eran mutuas y, prueba de ello, es que al salir de 'First Dates' decidieron no poner fin a la noche y se fueron juntos a tomar algo, dejando en el aire una posible historia que podría continuar fuera del programa.