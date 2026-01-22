First Dates 22 ENE 2026 - 23:20h.

Daniele comienza a buscar vuelos con el teléfono para visitar a su cita, Melissa

Máxima tensión entre dos solteros de 'First Dates' nada más verse: "Te llevo a mi pueblo así y me apedrean"

Daniele ha llegado a 'First Dates' desde Roma dispuesto a desplegar todos los encantos italianos y, sobre todo, a encontrar una pareja estable con la que vivir una auténtica “historia de amor”. Aunque no ha ocultado que en relaciones anteriores fue infiel, el italiano se ha mostrado decidido a cambiar y apostar por algo serio. Para conocerle ha llegado Melissa, desde las Islas Canarias, dejando a Daniele completamente impresionado y sin palabras desde el primer momento.

Sin embargo, el origen del italiano no ha despertado el entusiasmo inicial de Melissa. Al descubrir de dónde venía su cita, no ha podido evitar reaccionar con humor y cierto recelo: “¡Uf! A mis los italianos no…”, explicaba, recordando que el exnovio de su madre era de Nápoles. A pesar de esta primera duda, la canaria ha decidido darle una oportunidad y seguir adelante con la cita.

Poco a poco, la conexión entre ambos ha ido creciendo y el ambiente se ha vuelto cada vez más distendido. La conversación ha fluido con naturalidad hasta el punto de que Daniele ha sorprendido a Melissa con una propuesta inesperada. El italiano le ha confesado que le encantaría viajar a Tenerife para verla y, sin pensárselo dos veces, ha empezado a buscar vuelos durante la propia cena para concretar el plan. “En febrero son carnavales”, le comentaba ella, animándole a visitar la isla en una de sus fechas más especiales. “Pues voy en carnaval y luego a la playa”, respondía él con entusiasmo, dejando claro que su interés iba muy en serio.

A partir de ese momento, el resto de la velada ha transcurrido entre risas, miradas cómplices y planes de futuro. Ambos han fantaseado con esa escapada exprés a las Islas Canarias, compartiendo tonteo, ilusión y muchas expectativas sobre lo que podría surgir fuera del programa.

¿Cumplirán su viaje?

En la decisión final, Daniele se ha mostrado totalmente convencido de que quería tener una segunda cita con Melissa. Ella tampoco ha dudado en corresponderle: “Yo también tendría otra cita porque estuve muy a gusto. Me gustaría conocerle un poco más y enseñarle mi isla”, afirmaba la canaria. Al italiano no le ha faltado tiempo para abandonar 'First Dates' junto a ella, con la intención clara de hacer realidad ese viaje y reservar, cuanto antes, los billetes de avión.