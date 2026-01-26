Saashaa, quien señala sus retoques estéticos, se sorprende con su cita al alabar su belleza a pesar de confesarle que le gustan las mujeres naturales

Al restaurante de 'First Dates' llega Dani, un artista que asegura ser reconocido en latinoamerica y con unos cuantos seguidores en redes sociales, para encontrar el amor. El solista, al que le gusta cantar canciones románticas, le gustas las latinas "porque tienen sangre caliente". ¿Sentirá atracción por Saashaa, la soltera colombiana que al igual que él viene al programa a conocer al alguien que conquiste su corazón?

"Yo me he retocado muchas cosas. Creo que es evidente, ¿no?"

De menú, los solteros piden un tartar y unas almejitas. Sin embargo, la elección de Dani tiene un significado detrás: "Estando con una chica tan guapa pues apetecía comer unas almejas".

Una primera impresión que el soltero no duda en compartir con su cita: "Estás muy guapa, ¿eh? Y te cuidas". Algo indudable pues "la verdad es que las colombianas se cuidan mucho y se hace muchas cositas, ya tú sabes", le señala la soltera.

"Yo me he retocado muchas cosas. Creo que es evidente, ¿no? Los labios. Por aquí, por aquí. Me he hecho casi todo lo que se puede hacer", confiesa al equipo. Y es que Saashaa tiene la concepción de que "si te haces algo, es para enseñarlo y si trabajas en el cuerpo y te haces tus cosas es para que lo vean. Para presumirlo".

De hecho, la soltera le afirma a su cita que todas las chicas que conoce se han hecho algún retoque. Lo que ella no se esperaba era la confesión que iba a hacerle su cita: "No me gusta mucho que se retoque mucho". Ante la sorpresa de su cita, Dani decide rectificar: "Depende, depende. Hombre, si es algo más natural... Pero no sé, retocar, retocar mucho, no sé... Me gusta más una mujer sencilla, más normal, ¿no? No sé".

"Bueno, pero yo no soy tan normal", le indica ella rodando los ojos. "No, pero estás muy sexy", le responde él. Una respuesta que le resulta contradictoria a la soltera: "Entonces, ¿por qué dices que te gustan más natural?".

Sin embargo, Dani parece tener claro los sentimientos que despierta su cita en él, tal y como le confiesa al equipo del programa: "Es una chica que me pone muy caliente y para una noche estaría muy bien. Sí, sí, sí". Razón por la cual le asiente a Saashaa cuando esta le dice que prefiere fluir. "Yo creo que no tiene pareja este chico porque es bastante aburrido", confiesa a solas la soltera.