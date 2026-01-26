El soltero tiene un detalle con Encarni. Sin embargo, un gesto suyo lo acaba eclipsando

Un soltero de 'First Dates' asegura sentir atracción por las mujeres naturales pero su cita "retocada" le deja sin palabras: "Me pone muy caliente"

Compartir







Encarni, de 75 años, llega a 'First Dates' halagando la belleza de Lidia Santos: "Qué cosa más bonita, por favor". Sin embargo, confiesa que por la calle le han llamado "estúpida" y "creída" pero, al conocerla, se han dado cuenta de que es "un tesoro": "Perdóname pero me lo dicen en todos los sitios". Además, asegura que ha querido siempre a todo el mundo más que a sí misma.

Es una de las gemelas quien le confiesa a quién se le ha parecido nada más verla: "A Carmen Lomana. Cómo hablas y todo. Un poquito de aire, sí". "La de veces que me han dicho eso", señala la soltera. Sin embargo, ella prefiere que le digan otro parecido: "Me gusta más que me digan a Norma Duval porque me lo han dicho un millón de veces que a la Lomana porque la veo más estiradita y a la Norma Duval la veo más sencilla. Eso es lo que me gusta de las personas".

La soltera lleva alrededor de dos décadas sin tener pareja porque considera que todos los hombres "quieren lo mismo": "Todos me quieren de cintura para abajo". Sin embargo, en esta ocasión quiere dar la oportunidad de conocer al amor en el restaurante más famoso de la televisión. Allí se topa con Emilio, un hombre de 85 años que trae consigo un detalle que sorprende a su cita y que acaba siendo eclipsado por un gesto que tiene el soltero.

Un detalle eclipsado por un gesto del soltero

Emilio trae consigo un ramo de flores que saca una sonrisa a su cita: "Ay, qué bonito. Muchas gracias". "Me lo han hecho muchas veces pero ha sido súper especial porque no me lo esperaba. Me ha encantado, de verdad que sí. Ha sido un detalle muy bonito", confiesa al equipo.

Sin embargo, rápidamente este detalle se ve eclipsado con un gesto que tiene el soltero pues, sin casi entablar conversación con su cita, se dirige a hablar con Matías: "En tu tierra he estado".

Ambos hablan sobre Argentina ante la mirada seria de Encarni. "Cuando ha llegado y nos hemos saludado y se ha puesto a hablar con este chiquito precioso que me encanta, no me ha gustado mucho. Lo primero que tenía que haber hecho es haberme saludado a mí y haberme puesto atención a mí", señala al equipo a solas para más tarde hacer una apreciación: "Lo primero que he visto ha sido el ramo de flores que me ha traído y lo segundo que he visto ha sido el barrigón. No me gusta la barriga".