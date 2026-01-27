En la cita se abre un debate sobre la seducción y la soltera se disgusta al escuchar un comentario del soltero que le parece una 'red flag'

Nerea es una mujer de 47 años que practicaba muchísimo deporte pues, además de ir al gimnasio, era 'boyscout' y hacía mucho senderismo. Sin embargo, una mala época que afectó a su salud mental aterrizó en su vida y se "dejó muchísimo", tanto que cogió "mucho exceso de peso". Por eso, la talla es tan solo un número para la soltera pues, mientras haya salud, lo importante es la esencia de la persona.

Su cita es Ernesto, un hombre de 48 años consciente de su sobrepeso que asegura no sentirse "gordo" porque interactúa con confianza: "Me siento guapo". Es una persona que se cuida haciendo deporte y comiendo sano y, sin embargo, le cuesta bajar de peso.

Los solteros, procedentes del País Vasco y residentes en la Comunidad Valenciana, llegan a 'First Dates' para descubrir si están hechos el uno para el otro. No obstante, un comentario de Ernesto durante la cena podría alejar considerablemente a la soltera de tener una segunda cita.

El comentario de Ernesto disgusta a su cita

Después de que Lidia Santos, nueva camarera de la octava temporada, se acercase a la pareja para informarles de que el próximo plato iba a ser el postre, Nerea no puede contenerse y le comenta a su cita qué opinión tiene de ella: "Esta chica es guapísima. La he visto y digo 'Madre mía, qué chica más guapa'".

El soltero opina lo mismo que ella, aunque hace una puntualización: "A mí, una chica que sea tan pibonazo no me atrae directamente porque yo lo que busco es más la personalidad". Momento en el que su cita le detiene en seco: "Sí, pero escúchame. No seamos hipócritas, vamos por partes. Lo bonito nos gusta a todos".

De repente, un debate sobre la belleza y la seducción se abre. "El hombre seduce y la mujer intenta llamar la atención para ser seducida", considera Ernesto. Un comentario que ha disgustado a su cita rotundamente, según les confiesa al equipo: "No me ha gustado nada. O sea, ahí ha sido una 'red flag' de estas que dice la juventud ahora. No me ha gustado".

Una opinión que ha compartido también con el soltero: "Tampoco te pases. Considero que si yo me pongo un escote es porque quiero que te fijes, que me veas. Estoy coqueteando, no es malo. Ahora, no me vengas en plan baboso".