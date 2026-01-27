Después de ver a este soltero bailar tecno subido a sus sorprendentes tacones, también te preguntarás cómo puede caminar con ellos

Lo bueno de llevar la fiesta puesta es que no hacen falta ni música, ni luces de colores para empezar a pasarlo bien. Mucho menos ir a Fabrik, tal y como habían comentado durante la cita después de que Andrés le revelara su inesperada realidad capilar a la soltera.

La verdad es que Andrés y Aída han inaugurado su propio festival hace ya un buen rato en el privé de 'First Dates', donde la soltera se ha quedado sin palabras al ver la habilidad con la que su cita baila tecno subido sobre sus altísimos tacones.

"Me matan los tacones"

Tras buscar el altavoz escondido por la sala, Aída le confiesa lo mucho que le gusta la canción que está sonando. El soltero, sin dudarlo dos veces, empieza a contonear el cuerpo siguiendo el ritmo. "Yo no sé bailar. Jo, pero tú sí sabes, tú tienes ritmo", le halaga su cita.

"No pasa nada, para eso estoy. Para llevarla mientras ella come mucho altavoz, mucha caja y darle, darle. Al fin y al cabo, el corazón late y el cuerpo se mueve", señala Andrés al equipo a solas.

La soltera le confiesa que sería su sueño saber bailar y, además, qué le parecen sus altísimos zapatos: "Me matan los tacones, te lo juro, me matan". Su cita le responde dándole la cifra sobre la que está subido, un número que ella repite en 'shock': "¡¿28 cm?!". "Hombre, yo creo que a una rave de las mías en el bosque, clandestinas, con esos tacones no llega", añade Aída a solas.

Todavía sin poder creérselo, le pregunta con curiosidad: "Pero, ¿cómo caminas con eso? Yo no sé andar ni con los de cuña, te lo juro". Y es que Andrés es capaz, no solo de andar o bailar, también de saltar. Al descubrir que ambos utilizan el mismo pie, el soltero le deja sus tacones para que practique con ellos.

La decisión final

Los solteros definen su cita con dos adjetivos: "divertida" y "fluida". Por lo que, cuando le preguntan a Andrés si le gustaría tener una segunda cita con Aída, éste responde mirándole: "Me gustaría tener una segunda cita con Aida porque me has parecido especial. Te quiero descubrir, saber qué hay más allá de lo que hoy he podido ver y, bueno, quién sabe. Me has llamado la atención, me curioseas".

Sonrojada por el halago, llega el turno de la soltera. "A mí me gustaría seguir conociéndote porque me sorprendiste, porque tenemos muchas cosas en común y que vayamos de fiesta juntos si quieres y quedamos. Vamos a un Fabrikazo a comer caja y nos quedamos sin tímpano los dos", bromea ella.